5 новых школ в Чувашии планируется построить на условиях концессии

Об этом сегодня заявил Глава республики Олег Николаев на совещании с руководителями организаций строительного комплекса региона.

Правительство Чувашии планирует строить социальные объекты, используя различные способы финансирования, не только бюджетные.

«Мы включаемся в процесс концессионных взаимоотношений с Внешэкономбанком, который примет участие в финансировании строительства социальных объектов, – подчеркнул он. — Это ускорит возведение школ».

По схеме концессионных соглашений на первом этапе программы планируют построить школы в мкр. Университет, Акварель и мкр. №14 в Новоюжном районе Чебоксар, а также в Новочебоксарске и поселке Кугеси.

На втором этапе по той же схеме планируют возводить школы в микрорайонах Солнечный и Радужный в столице республики.

Вице-премьер — министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева также рассказала, что в настоящее время готовят заявки во Внешэкономбанк, чтобы использовать внебюджетные источники для финансирования строительства школ.