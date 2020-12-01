5 новых школ в Чувашии планируется построить на условиях концессии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сегодня заявил Глава республики Олег Николаев на совещании с руководителями организаций строительного комплекса региона.

Правительство Чувашии планирует строить социальные объекты, используя различные способы финансирования, не только бюджетные.

«Мы включаемся в процесс концессионных взаимоотношений с Внешэкономбанком, который примет участие в финансировании строительства социальных объектов, – подчеркнул он. — Это ускорит возведение школ».

По схеме концессионных соглашений на первом этапе программы планируют построить школы в мкр. Университет, Акварель и мкр. №14 в Новоюжном районе Чебоксар, а также в Новочебоксарске и поселке Кугеси.

На втором этапе по той же схеме планируют возводить школы в микрорайонах Солнечный и Радужный в столице республики.

Вице-премьер — министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева также рассказала, что в настоящее время готовят заявки во Внешэкономбанк, чтобы использовать внебюджетные источники для финансирования строительства школ.

«По первому этапу готовятся чек-листы по сформированным земельным участкам. На следующей неделе передаем их в госкомпанию «Просвещение», который будет являться концессионером, и в банк, чтобы заявки были рассмотрены», – уточнила она.
Опубликовано: 3 декабря 2020 г.


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