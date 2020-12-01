На Волге прохожий вытащил рыбака из полыньи

1 декабря в полдень на номер 112 поступил звонок от прохожего, который у Казанской набережной вблизи Гремячево заметил провалившегося под лед рыбака, сообщает Главное управление МЧС России по Чувашии. Позвонив спасателям, очевидец не стал медлить и бросился помогать любителю зимней рыбалки. В итоге 70-летнего рыбака удалось вытащить из полыньи. На место происшествия приехала «скорая помощь», и пострадавшего госпитализировали. Тонкий лед в последнее время уже причинил серьезные неприятности двум рыбакам из Чувашии. Один из них поехал порыбачить в Нижегородскую область на Волгу, а другой в Татарстан на Свиягу, и оба провалились под лед, откуда их благополучно и вытащили сотрудники МЧС.