Амбициозные студенты из Чувашии участвуют во Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал»

В пятницу начался отборочный онлайн-этап четвертого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» — одного из самых масштабных студенческих конкурсов в стране, который проводит президентская платформа «Россия — страна возможностей». Из около 570 тысяч заявок на участие более 8 тысяч подали студенты из Чувашии.

Как сообщают организаторы конкурса, благодаря такой активности чувашской молодежи республика вошла в двадцатку лидеров по числу регистраций. Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, свои знания студенты могут продемонстрировать в одном или сразу нескольких из 72 соревновательных направлений. Самыми популярными у молодых профессионалов из Чувашии стали «Педагогическое образование», «Юриспруденция», «Лечебное дело и педиатрия», «Психология» и «Экономика». В топ-3 вузов республики по числу регистраций на олимпиаду вошли ЧГУ имени И.Н. Ульянова, ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и Чувашский государственный аграрный университет.

Отборочный онлайн-этап олимпиады, на котором участники будут выполнять задания дистанционно, пройдет до 13 декабря. Всех, кто преодолеет его успешно, пригласят на заключительный этап. Он пройдет в феврале — апреле 2021 года, а имена дипломантов олимпиады «Я — профессионал» назовут в мае. Призеры, победители и медалисты конкурса смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотым, серебряным и бронзовым медалистам полагается дополнительный бонус — премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Добавим, олимпиада «Я — профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Цель проекта — поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить учебу в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании.