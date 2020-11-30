Физкультурно-оздоровительные комплексы Чувашии выйдут на новый уровень

Эксперты и специалисты, руководители предприятий и банков, архитекторы и дизайнеры, члены Кабинета министров республики собрались 28 ноября в ледовом дворце «Чебоксары Арена», чтобы обсудить планы масштабной реконструкции двух физкультурно-оздоровительных центров Минспорта Чувашии — «Росинка. 2.0. Перезагрузка» и «Белые камни. Новая жизнь».

Участников встречи поприветствовал Глава Чувашии Олег Николаев. Новый формат работы над проектами, когда к их реализации привлекаются специалисты самых разных сфер, широкая общественность позволяет по-новому взглянуть на привычные вещи, учесть именно то, что хотят сами люди, считает Глава региона. Это позволяет повысить эффективность вложений финансовых средств, а также объединить несколько направлений развития. К примеру, «Белые камни» и «Росинка» до сих пор рассматривались в основном как места отдыха и оздоровления, но они имеют огромный потенциал — это дополнительное образование, развитие личности детей, туристические элементы. В будущем эти объекты могут стать концептуально новыми центрами, которые удовлетворят потребности самых разных людей.

«Если мы заложим уже на стадии проектирования в техническое задание такого рода задачи, соответствующим образом сконцентрируем и в итоге реализуем все это, то создадим пространство для разных людей и возможности для реализации всех этих направлений. И, конечно же, объект заживет совершенно другой жизнью — он будет востребован, будет развиваться и обновляться», — сказал О лег Николаев.

Председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков, принявший участие в обсуждении по видеосвязи, считает важным, чтобы все новые и реконструируемые объекты соответствовали мировым стандартам. К тому же новые проекты социально-экономического развития региона будут реализовываться с использованием agile-подхода. Такой подход, если коротко, подразумевает гибкую систему управления проектами, упрощенную оргструктуру и процесс, работу короткими циклами, использование обратной связи.

До начала практической части мероприятия с краткой презентацией проектов выступили вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов и министр физической культуры и спорта республики Василий Петров. Василий Владимирович, в частности, выразил надежду, что эти проекты станут визитной карточкой Чувашии, брендами и точками притяжения не только для профессиональных спортсменов, но и для всех жителей республики.

Что касается самого процесса обсуждения, то участников поделили на две группы, одна из которых занималась проектом «Росинка. 2.0. Перезагрузка», а вторая взяла на себя проект «Белые камни. Новая жизнь». Используя маркеры, цветные стикеры и специальные доски задач, члены команд разрабатывали концепцию проектов. Доски задач создают «визуальный контроль», чтобы каждый из команды имел представление о текущем процессе и гарантировал одинаковое видение проекта всеми участниками. Внутригрупповые обговаривания сводились к минимуму, просто каждый предлагал свою идею и выставлял ее на доске. На основе имеющихся предложений выстраивалась общая концепция проекта.

Нечто похожее происходило и во время общественного обсуждения проекта благоустройства Мариинского Посада. Но было одно существенное отличие — различный подход к работе групп по разработке своих предложений. Честно говоря, происходящее в ледовом дворце меньше всего напоминало обсуждение в обычном значении этого слова. Люди с азартом подходили к доскам задач, быстро заполняли их стикерами, на которых можно было прочитать: «Страйкболл», «Пневматический тир», «Военно-патриотическое воспитание», «Связь с левым берегом». Активность участников выдавала неподдельный интерес к происходящему и увлеченность работой над общей задачей.

В итоге каждая команда представила большое количество идей и событий, которые могут быть реализованы в проектах. Вот немногое из того, что было предложено. «Белые камни. Новая жизнь» — тренировочный центр силовых видов спорта, мастер-классы от приглашенных спортсменов, площадка для любительского спорта, центр водных развлечений и рыболовства, школа юного туриста. «Росинка. 2.0. Перезагрузка» — спортивная велотрасса, биатлонная трасса, парусная регата, экотуризм, центр изучения родного края, семейный лагерь, кибермероприятия.

Фото sun9-66.userapi.com

Физкультурно-оздоровительные центры «Росинка» (Заволжье) и «Белые камни» (Мариинско-Посадский район) в скором времени изменят представление об активном отдыхе.