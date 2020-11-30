Энергетики и приставы провели очередной дорожный рейд по выявлению должников

И приставы остановят, и пени вернутся…

Раннее утро четверга. Участники очередного рейда по выявлению должников, который проводят сегодня в Чебоксарах судебные приставы совместно с ГИБДД и филиалом «Марий Эл и Чувашия» АО «ЭнергосбыТ Плюс», занимают позицию возле стадиона «Спартак»: автотрасса здесь оживленная — результат будет.

Черный «бумер» под арестом

А вот и первый клиент: аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который используют приставы в своей работе, в плотном потоке транспорта по госномеру выявил иномарку, принадлежащую должнику. Водитель останавливается по требованию сотрудника Госавтоинспекции. Наличие долга в размере около 9 тыс. рублей за коммунальные услуги, в том числе за отопление и горячее водоснабжение, для мужчины средних лет новостью не стало. Готов оплатить, но с собой денег нет — надо съездить…

Черный «БМВ» с «крутым» номером из одинаковых цифр тоже не проскочил. Водитель говорит, автомобиль ему не принадлежит, значит, и про задолженность собственника «бумера», которая составляет более 40 тыс. рублей, ничего не знает. Впрочем, к нему у приставов претензий нет, а вот с хозяином иномарки пообщаться не помешало бы. Нет проблем — водитель набирает его номер. Тот не отрицает: да, действительно задолжал, но накануне договорился с судебным приставом, «курирующим» его исполнительный лист, как раз сегодня намерен его посетить, заодно и долг погасит… Участники рейда тут же связываются с коллегой из РОСП — тот слова должника подтверждает.

Тем не менее приставы все-таки накладывают арест на «БМВ» — для надежности. Правда, на штрафстоянку не отправляют — оставляют автомобиль под ответственное хранение его владельца. Практика приучила: большая часть должников — не тот все-таки контингент, чтобы верить им на слово. Заплатит — снять арест труда не составит. Собственник согласен — «без обид…»

Мужчина с южным акцентом тоже обиду за неожиданную остановку не таит: «Работа такая». Представившийся Сафаром, он, уроженец Азербайджана, спокойно дожидается в очереди, которая образовалась из «желающих» оплатить долги. Говорит, что уже пять лет проживает в Чебоксарах — старается быть законопослушным горожанином. Да, задолженность была, но буквально перед рейдом (как чувствовал) все оплатил — в доказательство предъявляет соответствующие квитанции. Действительно, долги погасил. Просто оплата не успела дойти до приставов.

И серебристый «Фольксваген» — тоже

А вот собственник серебристого «Фольксвагена» Константин нервы участникам рейда попортил. За ним числится огромный долг — чуть ли не 400 тыс. рублей. Оказалось, судебный пристав Московского РОСП г. Чебоксары Марина Волкова, которая вместе с коллегами как раз сегодня вышла в рейд, разыскивает его третий год: тот по месту регистрации не проживает, на письма не отзывается. Вот так встреча! Долг, безусловно, мужчина погасить не может, и арест транспортного средства не заставил ждать. Константин соглашается сам доставить автомобиль на штрафстоянку — в сопровождении приставов…

И какого же было удивление, когда уже через полчаса его «Фольксваген» снова подъехал к месту дислокации участников рейда. Марина Волкова, покидая салон автомобиля, досады не скрывает: «Представляете, он кругами едет, но в нужную сторону повернуть никак не соглашается! А потом заявил, что у него бензин заканчивается — мол, до штрафстоянки не дотянет». Диалог между приставами и водителем желаемого результата не дал:

— Если воспользуемся автоэвакуатором, вам плюс к задолженности придется потратить еще 4,5 тыс. рублей на его услуги?

— Не я же вызываю, оплачивать не буду, — отзывается Константин.

— Рассчитываете на то, что мы вас отпустим? Ни за что! — Марина Волкова вызывает автоэвакуатор. Сдается мне, придется мужчине распрощаться с автомобилем — уйдет он с молотка в счет погашения долга.

Жены бывают разные

Между тем возвращается тот самый первый клиент, который уехал в поиске денег, — достает из кошелька требуемую сумму. Пока приставы оформляют акт изъятия денежных средств — не прочь поговорить с корреспондентом газеты. Оказывается, за коммунальные услуги задолжала его бывшая супруга — мужчина живет в другой квартире. «Деньги для погашения задолженности снял с карточки второй жены, — признается он. — А та, первая, нигде не работает, выпивает… Потому и за квартиру не платит». Сказано же: добрая жена дом сбережет, а плохая рукавом разнесет — тот случай.

— А вторая жена не обижается, что приходится тратиться на чужого, по сути, для нее человека?

— Она все понимает…

Подобное, кстати, было и вчера. Рейд проводили в северо-западном районе. Водитель остановленного автомобиля оказался злостным неплательщиком алиментов. Чтобы избежать ареста автомобиля, пассажир, вторая жена мужчины, тут же оформила онлайн-кредит в банке и перечислила более 81 тыс. рублей первой жене мужа. Остается лишь воскликнуть: что бы мы, мужики, делали без наших «понимающих все» жен!

…Дело идет к обеду — поток должников неожиданно иссяк, что, впрочем, судебных приставов нисколько не удивило. Предлагают заглянуть в социальные сети. Ба-а! — они пестрят сообщениями о рейде: «Приставы с ГАИ стоят возле «Спартака»!», «Сегодня «охотники» за долгами дежурят возле стадиона «Спартак», «Проезжал мимо «Спартака» — там засада!» И даже навигатор предупреждает о рейде. «Все уже все прочитали — вот и объезжают нас по окольным дорогам, — говорят приставы. — Потому после обеда поменяем место дислокации. Только об этом пока молчим…»

В Новый год — без долгов!

Директор филиала ЭнергосбыТа Вячеслав Зданович в том, что должники вот так избегают встречи с приставами, тоже видит достойный результат: значит, про долги вспомнили — поймут, что месяцами и годами окружными дорогами ездить не получится, глядишь, и погасят задолженность.

Эффективность использования АПК «Дорожный пристав» поражает: только в ноябре, за три недели, с его помощью в республике проверено порядка 2,5 тыс. автомобилей, из них 143 арестованы за долги. Физическими лицами на месте оплачено более 4 млн рублей, в том числе — задолженность перед энергокомпанией за отопление и горячее водоснабжение. Потому рейды будут и в дальнейшем.

ВЯЧЕСЛАВ ЗДАНОВИЧ,

директор филиала «Марий Эл и Чувашия» АО «ЭнергосбыТ Плюс»: «С 1 января наступающего года прекращается действие постановления правительства № 424, которое в связи с пандемией накладывало мораторий на отключение должников и взыскание пени по долгам за коммунальные услуги. К сожалению, менталитет части недобросовестных наших клиентов таков, что как только прекращают действовать жесткие меры — они сразу же расслабляются, перестают платить, в чем мы убедились в последние месяцы. Теперь эти инструменты воздействия на должников возвращаются, энергетики намерены в полной мере использовать их в работе с неплательщиками».

Впрочем, не кнутом единым. Не забывают и о поощрении добросовестных клиентов. Весной и летом для потребителей действовали акции «Весна — тают пени» и «В отпуск — без долгов!», а сегодня в разгаре акция «В Новый год — без долгов!» Физическим лицам — клиентам ЭнергосбыТа необходимо погасить имеющуюся задолженность за тепло и ГВС, а также оплатить счет за услуги теплоснабжения за декабрь — и они станут участниками розыгрыша множества ценных подарков от энергокомпании.

Фото Дмитрия Ковалева

Должник не проскочит…