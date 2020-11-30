С наградой!

Указом Главы Чувашии от 27 ноября 2020 года Почетной грамотой Чувашской Республики за высокое профессиональное мастерство и многолетнюю плодотворную деятельность награждена Яковлева Нина Михайловна — артист драмы — ведущий мастер сцены Чувашского государственного ордена Трудового Красного Знамени академического драматического театра имени К.В. Иванова.

Указом Главы Чувашии от 30 ноября 2020 года Почетной грамотой Чувашской Республики за большой вклад в развитие издательского дела в Чувашской Республике награждено акционерное общество «Чувашское книжное издательство».