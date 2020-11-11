На базе Алатырской райбольницы открылась вертолетная площадка

Это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение», в рамках которого предусмотрено развитие санитарной авиации. Алатырь довольно далеко от столицы Чувашии, поэтому открытие здесь вертолетной площадки имеет большое значение. Расположение взлетно-посадочной зоны рядом с роддомом и круглосуточным стационаром позволит в экстренном случае незамедлительно доставить пациента к вертолету для транспортировки в Чебоксары. На сегодняшний день санавиацией в столицу республики было доставлено 12 человек, из них больше половины — мужчины старше 55 лет с инфарктом миокарда.

Фото Алатырской ЦРБ