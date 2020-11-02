Охранник предприятия в Чебоксарах вовремя заметил пожар

25 ноября в Чебоксарах на улице Афанасьева в 1 час ночи в производственном здании частного предприятия разгорелся пожар.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Чувашии, огонь заметил охранник, производивший плановый обход, и сразу же вызвал пожарных.

Термический ожог руки получил один из рабочих, пытавшийся самостоятельно сбить пламя. От госпитализации в больницу мужчина отказался. На месте возгорания сотрудники МЧС России задействовали четыре пожарные автоцистерны. Ликвидировать пожар удалось спустя час. Огонь повредил внутреннюю отделку цеха на площади около 200 кв. метров, оборудование же, находившееся внутри кирпичного помещения, удалось сохранить в целости.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.