В Республиканскую клиническую больницу поступил новый томограф

Новый современный томограф поступил в Республиканскую клиническую больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Рентгеновский компьютерный 128-срезовый томограф переназначен для исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и компьютерной ангиографии. Это поможет медработникам в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и снизит смертность населения от болезней системы кровообращения.

Как отметил врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики Сергей Иванов, наличие у томографа широких возможностей для реализации различных клинических задач позволит повысить качество и эффективность проводимых исследований.

На данный момент завершен монтаж оборудования, медицинским специалистам необходимо пройти обучение на данном аппарате.

Ранее в рамках этого же проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Республиканскую клиническую больницу поступили аппараты для искусственной вентиляции лёгких, современные ультразвуковые системы премиум класса, аппараты для роботизированной механотерапии верхних и нижних конечностей пациентов и другое оборудование.