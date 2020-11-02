У лошадей появится «гостиница»

В конноспортивной школе Минспорта Чувашии началось строительство летнего денника. Новая постройка на 20 лошадей будет служить для временного размещения животных — участников соревнований.

Как сообщил министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров, это позволит проводить мероприятия на межрегиональном уровне. «Желающих приезжать на соревнования немало, а вот разместить всех лошадей на одной территории практически невозможно», — пояснил он.

На возведение денника в этом году из республиканского бюджета выделено свыше 4 млн 800 тысяч рублей. Строительство в конноспортивной школе началось в октябре. На данный момент работа по устройству металлокаркасной конструкции практически завершена, сдать объект планируется к концу декабря. Для этого строителям нужно установить деревянные перегородки и двери.

фото cap.ru

Постройка защитит лошадей от холода и неприятных погодных условий.