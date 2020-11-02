Иностранные кредитные рейтинги Fitch и Moody’s уступают место национальным

Аршином общим не измерить…/

Три года назад Правительство России взяло курс на приоритет национальных оценок кредитных рейтингов вместо иностранных. Теперь этим будут заниматься аналогичные отечественные структуры.

Рейтинговая реформа, проводимая правительством и Центробанком, вычленила двух «импортозаменителей» — Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и агентство Эксперт РА. К ним постепенно обращают взоры государственные структуры или структуры, связанные с государственными проектами. Например, компании, управляющие пенсионными накоплениями или накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

Регионы сами определяют необходимость осуществления рейтинговых оценок и, как нам пояснили в Минфине Чувашии, такая оценка требуется в основном для привлечения коммерческих кредитов от международных институтов развития или для размещения облигационных займов. В связи с завершением действующего контракта республиканский Минфин, как орган непосредственно осуществляющий операции по привлечению средств, решил не продлевать работу по поддержанию рейтинга по международной шкале, присваиваемой международным агентством «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) — одним из тройки ведущих мировых рейтинговых агентств.

«Данная мера находится в русле принятого ранее Советом директоров Банка России решения по вопросам применения рейтинговых шкал, в результате которого Банк России в отношении активов, находящихся на территории Российской Федерации, стал принимать оценку только по национальным рейтинговым шкалам», — пояснили в министерстве, с удовлетворением уточнив, что сейчас кредитный рейтинг Чувашской Республики по национальной шкале «Эксперт РА» находится на уровне ruA, прогноз по рейтингу — «стабильный» и подтверждает умеренно высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими объектами рейтинга в России. А возможный отзыв оценок международных рейтинговых агентств, связанный с отказом от дальнейшего заключения с ними государственных контрактов, не скажется на имеющемся у республики потенциале и не помешает впредь поддерживать эффективную политику в области управления государственными долговыми обязательствами.

Кстати, несмотря на окончание контракта с Чувашией, компания «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody’s Investors Service), из той же международной тройки, не прочь продолжить работы по оценке кредитного рейтинга Чувашии по международной шкале, уже без взимания платы. Это говорит о том, что иногда для рейтинговых компаний важны не столько доходы от рейтинговой оценки, сколько достоверная картина о ситуации в российских регионах. Минфин республики не исключает, что это может быть хорошо просчитанным рекламным ходом компании, нацеленным на будущее.