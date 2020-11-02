Награды за успехи в работе и добросовестную службу

Указом Главы Чувашии от 20 ноября Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Оброкова Лариса Васильевна — заместитель начальника отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике, Портнова Светлана Валерьевна — начальник организационно-правового отдела Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, Тарасова Лилия Юрьевна — заместитель главы администрации Моргаушского района Чувашской Республики по социальному развитию — начальник отдела организационно-кадрового, правового обеспечения и по работе с органами местного самоуправления, председатель Моргаушской территориальной избирательной комиссии, Чермакова Светлана Михайловна — главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 5 Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары.

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Яковлеву Петру Яковлевичу — старшему научному сотруднику филологического направления бюджетного научного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный институт гуманитарных наук».

За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики» присвоено Владимирову Анатолию Юрьевичу — генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительная компания «Старатель», г. Чебоксары, Макову Иреку Морзияновичу — главному инженеру общества с ограниченной ответственностью «Булат», Батыревский район.

За заслуги в области экономики и финансовой деятельности почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики» присвоено Красненковой Надежде Ивановне — руководителю дополнительного офиса № 8613/0212 Чувашского отделения № 8613 публичного акционерного общества «Сбербанк России».

За заслуги в укреплении законности почетное звание «Заслуженный юрист Чувашской Республики» присвоено Гаязовой Гальфие Казымовне — адвокату Канашской коллегии адвокатов Чувашской Республики, Евлогиевой Татьяне Николаевне — судье Верховного суда Чувашской Республики.

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награжден Ендиеров Николай Иванович — начальник отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, председатель Шемуршинской территориальной избирательной комиссии.