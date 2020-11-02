На портале «Вкусы России» продолжается народное голосование за самые вкусные продукты

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Объединить их на одном сайте помог первый национальный конкурс региональных брендов, организованный Минсельхозом РФ.
О целях и задачах масштабного продуктового смотра министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев рассказал на прошедшей в октябре агропромышленной выставке «Золотая осень». По его словам, конкурс станет первым этапом масштабной программы поддержки производства и продвижения российской сельскохозяйственной продукции, которую Минсельхоз реализует по поручению Президента России Владимира Путина. А по итогам конкурса будет запущена программа продвижения, которая позволит еще ближе познакомить потребителей с многообразием вкусов России и привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в АПК.
Как уже сообщала «СЧ», после предварительного отбора от Чувашии на конкурс допущено четыре бренда — чувашский шартан, цивильский пряник, чувашский мед и козье молоко из Чувашии. Чтобы проголосовать за них, надо зайти на сайт конкурса «Вкусы России» (указать регион — Чувашская Республика и нажать на значок с сердечком).

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ,
министр сельского хозяйства РФ:
«У нас практически в каждом регионе есть свои уникальные бренды продуктов питания, которые в ряде случаев стали гастрономической визитной карточкой территории и получили широкое признание у потребителей. Они не только не уступают зарубежным продуктам, но и по многим параметрам превосходят их».

Отметим, по правилам конкурса за бренд одного региона можно отдать только один голос. Поэтому, если вы хотите продвинуть наши бренды, подключайте к голосованию родных и знакомых из других регионов страны. Кстати, на сайте «Вкусы России» описывают не только рецептуру и оригинальные свойства того или иного продукта, но и историю его создания. Вот что, в частности, рассказывается о цивильском прянике. «История развития хлебопекарной и кондитерской промышленности в Цивильском районе началась с 1974 года, когда запустили одну из пекарен в Цивильске. В 1986 году был выпущен пряник под названием «Памятный». Для его производства была высечена нержавеющая металлическая вырубка для создания формы изделия с надписью. А когда в 1990-е годы пошел спад производства, основной целью цивильских пекарей стало создание оригинального продукта, который бы отличался вкусовыми качествами и внешним видом. Таким продуктом и стал цивильский пряник.
Выпуск его начат в 1993 году, а десять лет спустя фирменный товар дал имя самому предприятию — хлебокомбинат Цивильского райпо был переименован в ООО «Пряник Цивильского райпо».

Итоги голосования на вечер 23 ноября

Чувашский шартан — 7609 голосов
Цивильские пряники — 1123 голоса
Чувашский мед — 788 голосов
Козье молоко из Чувашии — 274 голоса
Опубликовано: 23 ноября 2020 г.


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