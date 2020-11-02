В «скорую» поступили новые планшеты на замену устаревшим

Почти три десятка новых планшетов для сотрудников Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи взамен устаревших сэкономят время при заполнении главного электронного документа бригады скорой помощи — карты вызова.

Работа медиков «скорой помощи» при оказании пациенту помощи при инсульте, инфаркте или травме бывает крайне напряженной, тут дорога буквально каждая секунда. При этом очень важно правильно оформить все сопроводительные документы, что занимает довольно много времени. Все данные, необходимые в том числе и для госпитализации пациента, появляются в гаджетах автоматически уже во время вызова бригады: они подключены к единому цифровому контуру в здравоохранении. Если возникнут спорные моменты с родственниками пациента, можно будет сделать необходимые уточнения, прослушав запись разговора диспетчера с тем, кто звонил в «скорую». Автоматизированное рабочее место также поможет выбрать оптимальный маршрут до пациента и сообщить о транспортировке тяжелого больного в ближайшую больницу.