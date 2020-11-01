С наградой!

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Медаль Федеральной налоговой службы «За заслуги» I степени Антонов Вячеслав Александрович — начальник Межрайонной ИФНС России № 2 по Чувашской Республике

Медаль Федеральной налоговой службы «За заслуги» II степени Поликарпова Надежда Георгиевна — начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Чувашской Республике

Медаль Федеральной налоговой службы «За безупречную службу» I степени Софронова Елена Альбертовна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике

Медаль Федеральной налоговой службы «За безупречную службу» II степени Краснова Альбина Александровна — главный государственный налоговый инспектор ИФНС России по г. Новочебоксарску

Почетный работник ФНС России Доронина Лариса Германовна — начальник Межрайонной ИФНС России № 3 по Чувашской Республике

Отличник ФНС России Андреев Геннадий Николаевич — начальник Межрайонной ИФНС России № 5 по Чувашской Республике; Лисаева Алевтина Ивановна — начальник отдела ИФНС России по г. Чебоксары

Почетная грамота ФНС России

Сорокина Елена Владимировна — заместитель руководителя УФНС России по Чувашской Республике;
Евлампьев Юрий Александрович — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;
Овчинников Александр Витальевич — начальник ИФНС России по г. Новочебоксарску;
Добросмыслова Виктория Валерьевна — начальник отдела Межрайонной ИФНС России № 1 по Чувашской Республике;
Высотина Елена Анатольевна — начальник Межрайонной ИФНС России № 8 по Чувашской Республике

Благодарность руководителя ФНС России

Иванов Дмитрий Александрович — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;
Семенова Надежда Валерьевна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;
Федорова Светлана Васильевна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике;
Григорьева Эльвира Ивановна — начальник отдела ИФНС России по г. Новочебоксарску;
Постникова Любовь Арнольдовна — заместитель начальника ИФНС России по г. Чебоксары;
Белов Константин Николаевич — заместитель начальника ИФНС России по г. Чебоксары;
Каллина Маргарита Ивановна — начальник отдела ИФНС России по г. Чебоксары;
Соснина Наталия Валерьевна — начальник отдела ИФНС России по г. Чебоксары.

Кроме того, ряд сотрудников отмечен наградами Главы Чувашской Республики, Государственного Совета Чувашской Республики, главного федерального инспектора по Чувашской Республике и других ведомств.

Поздравляем награжденных с высокой оценкой труда и желаем дальнейших успехов в работе.

Опубликовано: 19 ноября 2020 г.


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