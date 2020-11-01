С наградой!

Медаль Федеральной налоговой службы «За заслуги» I степени Антонов Вячеслав Александрович — начальник Межрайонной ИФНС России № 2 по Чувашской Республике

Медаль Федеральной налоговой службы «За заслуги» II степени Поликарпова Надежда Георгиевна — начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Чувашской Республике

Медаль Федеральной налоговой службы «За безупречную службу» I степени Софронова Елена Альбертовна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике

Медаль Федеральной налоговой службы «За безупречную службу» II степени Краснова Альбина Александровна — главный государственный налоговый инспектор ИФНС России по г. Новочебоксарску

Почетный работник ФНС России Доронина Лариса Германовна — начальник Межрайонной ИФНС России № 3 по Чувашской Республике

Отличник ФНС России Андреев Геннадий Николаевич — начальник Межрайонной ИФНС России № 5 по Чувашской Республике; Лисаева Алевтина Ивановна — начальник отдела ИФНС России по г. Чебоксары

Почетная грамота ФНС России

Сорокина Елена Владимировна — заместитель руководителя УФНС России по Чувашской Республике;

Евлампьев Юрий Александрович — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;

Овчинников Александр Витальевич — начальник ИФНС России по г. Новочебоксарску;

Добросмыслова Виктория Валерьевна — начальник отдела Межрайонной ИФНС России № 1 по Чувашской Республике;

Высотина Елена Анатольевна — начальник Межрайонной ИФНС России № 8 по Чувашской Республике

Благодарность руководителя ФНС России

Иванов Дмитрий Александрович — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;

Семенова Надежда Валерьевна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;

Федорова Светлана Васильевна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике;

Григорьева Эльвира Ивановна — начальник отдела ИФНС России по г. Новочебоксарску;

Постникова Любовь Арнольдовна — заместитель начальника ИФНС России по г. Чебоксары;

Белов Константин Николаевич — заместитель начальника ИФНС России по г. Чебоксары;

Каллина Маргарита Ивановна — начальник отдела ИФНС России по г. Чебоксары;

Соснина Наталия Валерьевна — начальник отдела ИФНС России по г. Чебоксары.

Кроме того, ряд сотрудников отмечен наградами Главы Чувашской Республики, Государственного Совета Чувашской Республики, главного федерального инспектора по Чувашской Республике и других ведомств.

Поздравляем награжденных с высокой оценкой труда и желаем дальнейших успехов в работе.