«Вмененка» канет в Лету

Совсем немного осталось «жить» популярнейшему среди предпринимателей налогу — ЕНВД — единому налогу на вмененный доход. Выбиравшие его предприниматели, занятые розничной торговлей, общепитом, техобслуживанием и мойкой автомобилей, частным извозом, хозяева швейных мастерских, ветеринарных клиник, а также многие другие владельцы некрупного бизнеса заменяли основные налоги 15­процентным платежом даже не от фактического, а от вмененного дохода, рассчитанного определенным образом, и были вполне довольны…

Как уточнили в УФНС по Чувашии, в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97­ФЗ система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года не будет применяться. Подавать заявление в налоговый орган о снятии с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД в связи с его отменой необязательно.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения:

1) На упрощенную систему налогообложения — УСН.

Изъявившие желание перейти на нее со следующего календарного года должны уведомить налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря нынешнего года.

Уведомление о переходе на УСН представляется по форме № 26.2­1 (КНД 1150001), утвержденной приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ­7­3/829@.

При этом в строке «Получено доходов за 9 месяцев года подачи уведомления» в соответствии с пунктом 4 статьи 346.12 Налогового кодекса отражается величина доходов по тем видам деятельности, налогообложение которых осуществляется в соответствии с общим режимом налогообложения.

2) Индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения — ПСН. При условии, что их годовой доход не превысит 60 млн рублей.

Заявление на получение патента необходимо представить не позднее чем за 10 дней до начала применения этого налога.

3) Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, и с годовым доходом не более 2,4 млн рублей вправе выбрать налог на профессиональный доход — НПД.

Второе название этого нового в российской фискальной системе платежа — налог для самозанятых, он начал действовать на территории Чувашии с июля нынешнего года (закон Чувашской Республики от 26.05.2020 № 45). Индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на данный специальный налоговый режим, обязаны встать на учет в инспекции в качестве плательщика НПД. Специального заявления для этого не требуется, достаточно скачать приложение «Мой налог» и зарегистрироваться в нем за несколько минут.

Организации и индивидуальные предприниматели в случае применения перечисленных налоговых режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД. А именно: налога на прибыль организаций (НДФЛ), налога на добавленную стоимость, налога на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость), налога на имущество физических лиц (за исключением объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса).

Полная информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России.

Следует подчеркнуть, что плательщики ЕНВД, не выбравшие иные специальные налоговые режимы в установленные для этого сроки, автоматически переходят с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.

Михаил Александров