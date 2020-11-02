Энергетики рекомендуют заплатить и ездить спокойно

«Теплые» долги под прицелом

«Ваши коллеги совсем недавно меня уже тормозили — заплатил 6 тыс. рублей. Теперь-то за что?» — возмущается водитель иномарки, остановленной в морозное утро минувшего вторника на выезде из Новочебоксарска.

«Быстро проверим, если нет задолженности — поедете дальше», — успокаивают его судебные приставы.

Зоркий и умный, «понтам» неподвластный

Быстро уехать не получилось. Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», вооружившись которым сегодня работают участники рейда, организованного службой судебных приставов совместно с ГИБДД и филиалом Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс», без причины подавать сигнал не станет. Проверили. Так и есть: за матерью молодого человека, которая является собственницей транспортного средства, числится долг в размере 12 тыс. рублей за отопление и горячее водоснабжение. А взысканные еще летом 6 тыс. рублей — это были накопленные штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Теперь уже парень меняет тактику: с показной скромностью говорит, что банковскую карточку оставил дома: «Сегодня же оплачу, а пока отпустите». Вообще-то он может уйти, но без автомобиля — транспортное средство будет арестовано. После некоторой паузы молодой человек достает из кармана кошелек — мама наверняка будет благодарна…

Между тем «Дорожный пристав» продолжает вылавливать должников. Умный аппарат, который способен распознавать автомобили недобросовестных потребителей даже в плотном потоке транспорта, двигающегося со скоростью до 250 км/ч, за секунды сверяет госномера проезжающих автомобилей с базой должников. Если есть совпадение — звучит соответствующий сигнал…

Вот и представительского класса черный «KIA» не сумел проскочить. И даже «красивый» госномер из одинаковых цифр не помог — подобные «понты» «Дорожного пристава» нисколько не смущают. Водитель презентуемой продавцами как «новый повод для чьей-то зависти, новое представление о роскоши» машины, в отличие от предшественника, настроен добродушно. Наличие долга в размере чуть более 3 тыс. рублей для него, кажется, не новость — тут же расплатился. Шутит: «Никуда ходить не нужно, оплату принимают прямо на дороге — удобно!»

Есть женщины в чувашских селеньях…

Нисколько не удивила сумма задолженности, озвученная приставами, и женщину, которая оказалась еще в одной иномарке. А это ни много ни мало — 300 тыс. рублей! Хотя большей неожиданностью для автора этих строк стало другое. Женщина без лишних разговоров достала из сумки требуемую сумму — будто заранее знала, что здесь ее сегодня остановят и попросят погасить долг. И довольно долго приставам пришлось вписывать в акт номера каждой из пятитысячных купюр…

Впрочем, такие случаи, когда должники расплачиваются «по-крупному», скажем так, не отходя от кассы, в практике приставов нередки. Несколькими днями ранее, к примеру, корреспондент газеты наблюдал подобное в ходе рейда около одного из торговых центров столицы республики. Женщина-должник легко оплатила 200 тыс. рублей.

Но не будем завидовать. Вот только почему, имея в кошельке деньги, уважаемые дамы и господа не спешат платить по счетам, о которых отлично знают? Разумом этого, наверное, не понять.

Стоп машина!

— В отношении недобросовестных потребителей выполняем огромную работу, — говорит директор филиала ЭнергосбыТа Вячеслав Зданович, который тоже выкроил время, чтобы вместе с нами понаблюдать за работой приставов и с глазу на глаз пообщаться с некоторыми должниками. — Им только в октябре-ноябре текущего года филиалом направлено свыше 12,5 тысяч смс-сообщений о необходимости погасить задолженность за полученные тепло и горячую воду. Общаемся с ними по телефону, встречаемся, отправляем им красные долговые квитанции, пытаемся пристыдить — вывешиваем списки задолжавших квартир на информационных досках многоэтажек и так далее. Дальше идет активная судебная работа: с начала года нами подано около 8 тыс. заявлений о вынесении судебных приказов для взыскания долга на общую сумму 70 млн рублей. И, как итог работы с той категорией клиентов, которые до сих пор не поняли, что за используемые ресурсы необходимо платить, — эти рейды, проводимые совместно с судебными приставами.

Именно рейды, подтверждают энергетики, наиболее действенны в отношении самых недобросовестных потребителей: перспектива ареста автомобиля заставляет многих сразу же находить средства, чтобы погасить задолженность, которую порой они копят годами — на несколько десятков, а иногда и сотни тысяч рублей. В эффективности рейдов «под прицелом» «Дорожного пристава» в энергокомании убедились в прошлом году, и теперь используют его в полной мере.

В сентябре-октябре комплекс работал в Йошкар-Оле, а с 5 ноября — в Чувашии. За две недели уже проверено более 1,8 тыс. автомобилей, 98 из них арестованы, 24 машины отправлены на штрафстоянку — если собственники не погасят долг в течение десяти дней, они будут реализованы в счет задолженности. Физическими лицами на месте погашено более 3 млн рублей задолженности, в том числе и «теплые» долги — за тепло и горячую воду перед компанией «Т Плюс».

Вот и вторник получился богатым на улов. Под прицел камеры АПК попали порядка 200 автомобилей должников, 10 из которых судебные приставы арестовали, 3 отправили на штрафстоянку. Под угрозой стать пешеходами собственники транспортных средств на месте оплатили 408 тыс. рублей.

То ли еще будет! Энергетики тверды в намерении взыскать деньги, необходимые им для обеспечения надежности функционирования теплоэлектростанций и тепловых магистралей, что в осенне-зимний период приобретает особую актуальность. Овчина выделки стоит. В Чувашии недобросовестные потребители — физические лица, находящиеся на прямых расчетах с компанией «Т Плюс», задолжали энергокомпании 174 млн рублей: 102 млн — чебоксарцы, 72 млн — жители Новочебоксарска. Поэтому и рейды будут. Лучше, наверное, все-таки заплатить и ездить спокойно.

Фото Ирины Романовой

Арест автомобиля заставит его владельца расплатиться с долгами.