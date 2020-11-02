Спортсмены Чувашии привезли медали с чемпионата мира по спортивному туризму

В течение пяти дней в Ямало-Ненецком автономном округе проходили состязания на лыжных дистанциях. Спортсмены соревновались в трех видах программы — личном зачете, связке и эстафете. Чувашию на этих стартах представляли Андрей Львов и Сергей Кузнецов. Они показали отличные результаты. В личном зачете титул чемпиона выиграл Андрей Львов, а его товарищ Сергей Кузнецов стал серебряным призером. В связке спортсмены республики в упорной борьбе заняли второе место. В эстафете же Сергей Кузнецов, выступавший в команде с Николаем Плюхой из Свердловской области и Татьяной Южаковой из ХМАО, завоевал высшую награду, а Андрей Львов вместе с Михаилом Тарасовым и Екатериной Николаевой из Марий Эл получили бронзовые медали.