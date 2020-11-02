Чувашия вошла в топ-3 регионов-лидеров ПФО по выдаче сельской ипотеки

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза республики, с 23 апреля по 1 ноября 2020 года в республике оформлено 3 427 ипотечных договоров.

В лидерах Татарстан и Башкортостан. Всего в России за период действия программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% зарегистрировано более 107 тыс. договоров. За май было оформлено 9,3 тыс. ипотек по сниженной ставке. В последующие месяцы показатель стабильно рос и достиг, по данным Росреестра, уровня 20 тыс.

Как сообщают в Управлении Росреестра по Чувашии, всего за 9 месяцев 2020 года в Единый государственный реестр недвижимости внесено более 20 тыс. регистрационных записей об ипотеке, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Резкий рост ипотечных сделок наблюдался в третьем квартале. При этом оформление ипотечных сделок все чаще принимает «цифровой» формат.