В Чебоксарах проходит V Межрегиональный фестиваль национальных ТЮЗов и молодежных театров «Волжская сказка»

«Эти встречи — как кислород…»

Одна из главных целей фестиваля «Атăл юмахĕ» — создать творческую площадку для общения режиссеров, актеров, драматургов, художников и зрителей, объединять и поддерживать театры, которые работают на национальных языках.

За годы его существования чебоксарские зрители видели народные сказки и молодежные спектакли на русском, чувашском, башкирском, удмуртском, мордовском, татарском и якутском языках. В этом году из-за пандемии география проекта немного сузилась — не состоялись обменные гастроли с Воронежским ТЮЗом и смогли приехать только ближайшие соседи из Татарстана, Марий Эл, Мордовии и Башкортостана, но сам факт, что фестиваль, несмотря ни на что, проводится вживую, очень важен. Как отметил председатель жюри, режиссер и театральный критик Виктор Шрайман, эти встречи — «кислород, без которого невозможно дышать».

С этого года фестиваль носит имя актера, драматурга, публициста, переводчика, музыкального критика, режиссера и замечательного педагога — Иосифа Дмитриева. Идейный вдохновитель фестиваля Иосиф Александрович вырастил целое поколение современных театральных режиссеров и драматургов и внес огромный вклад в развитие и сохранение чувашского языка, культуры и театрального искусства.

В рамках фестиваля, кроме показа спектаклей, проводится обширная образовательная программа для студентов и молодых актеров — они могут поучиться у ведущих мастеров сцены. В этом году своим опытом с молодежью поделятся театральный режиссер, педагог, заслуженный артист России Игорь Яцко, доцент кафедры по сценической речи ГИТИСа и ВГИКа Ирина Автушенко и актриса, режиссер, преподаватель Уфимской студии творческого развития «Оперение» Полина Шабаева.

Одна из главных проблем современных национальных театров, особенно детских и молодежных, — недостаток высококачественного и актуального литературного материала, и один раз в два года на фестивале проводится лаборатория национальной драматургии. Но молодежные пьесы современных авторов становятся предметом обсуждения каждый год. На этот раз Национальный молодежный театр имени Мустая Карима из Башкортостана покажет экспериментальный спектакль «Я — кулак. Я — А-н-н-а» по пьесе Марты Райцес. Он рассказывает о непростой жизни глухонемой 12-летней девочки Анны. Хотя в спектакле заняты 10 артистов, говорит только один, остальным (Анна понимает людей только по артикуляции) приходится играть так, чтобы все было понятно без слов. Еще один башкирский театр — Уфимский ТЮЗ — представит хронику из школьной жизни «Всем, кого касается» по пьесе Даны Сидерс. Эта пьеса, лауреат конкурса новой драматургии «Ремарка-2018», о том, как меняет жизнь обычного класса элитной гимназии появление братьев, говорящих между собой на непонятном языке прикосновений.

Открывала фестиваль постановка Чувашского ТЮЗа — «Чи хаклă пуянлăх» (Золотая кладовая). Ее премьерный показ состоялся в начале нынешнего 88-го театрального сезона. Сценарий исторической легенды написан Михаилом Юхмой — она рассказывает о самых важных для чувашского народа ценностях: скромности и трудолюбии, преданности своей семье и своей родине, об умении жить в мире и согласии с соседями, но и о готовности защищать свою свободу даже ценой жизни.

В фестивальную программу вошли спектакли разных жанров для разных возрастов — от социальной драмы и сатирической комедии для молодежи и взрослых до любимых сказок для самых маленьких. Обязательно найдется что-то, что понравится и вам.

Фото сеспель.рф: Фестиваль открывает премьера этого сезона — историческая легенда «Чи хаклă пуянлăх» (Золотая кладовая).