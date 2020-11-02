Екатерина ВИЗГАЛОВА: Получилось совершенно искреннее, настоящее кино о потомках Ивана Яковлева

В октябре в культурном центре «Полигон» чебоксарцы посмотрели документальный фильм «Катя и Стефания. Портрет в интерьере» (2018). О том, что героини ленты — прямые потомки чувашского просветителя Ивана Яковлева, киноклуб «Polygon.doc» и Российская гильдия неигрового кино и телевидения узнали уже после того, как фильм был отобран к показу. Продюсер картины и кинокритик Екатерина Визгалова, приехавшая в Чебоксары, называет этот факт удивительной историей. О хитросплетениях судьбы, о том, чем живут сегодня правнуки патриарха чувашской культуры Ивана Яковлева и можно ли пронести через время глубокую интеллигентность, — мы поговорили с нашей гостьей.

— В первую очередь удивляет, что этот фильм — взгляд на очень творческую и интеллигентную семью, и не со стороны, а с очень близкого расстояния.

— Да, героини фильма Михаила Горобчука — его жена Катя и дочь Стефания. Семья Кати — это действительно очень интеллигентные, красивые люди, сложно к таким подобраться с камерой близко. Если я или кто-то из вас придет к ним, то они, скорее всего, не будут сниматься, а здесь абсолютно естественно, настолько впритык режиссер находится, что получается очень искренне, по-настоящему. Кстати, для меня самые интересные моменты, когда герои выходят из интерьера: как Катя с коляской едет в трамвае, как приходит к преподавателю и обсуждает свою дипломную работу — она же совершенно неземная. Как все они общаются, как ходят — это же просто люди из XIX века.

— Многие зрители отметили, что в абсолютно естественной форме в этой семье существуют вера, любовь, патриотизм, и связали это с личностью Ивана Яковлева, с его духовным завещанием. На ваш взгляд, это так?

— Это совершенно удивительная семья, пронесшая интеллигентность через самые сложные времена. И да, как Яковлев был государственным человеком, так и у них есть внутри этот стержень, основа: гимн играет — встань. И патриотизм здесь — это прежде всего любовь к своим корням, предкам, историческая память.

Вера — тоже та струна, которая держит семью. Я была на венчании Михаила и Кати. После этого свадьба проходила в трапезной храма. Там не было ни капли алкоголя, очень приятные говорили слова, читали поздравления от бабушек, и я увидела всех этих прекрасных людей, была очень тронута.

И, конечно, ими движет любовь. Сейчас их дочери Стеше два года и сыну Яше — почти год.

— Создается впечатление, что в этой семье все благополучно, нет драмы, конфликта.

— Классического драматургического конфликта в нашем фильме действительно нет, но внутри семьи, как и у всех, наверняка они имеются — в большой семье не бывает просто. Вот Миша родом из рабочей семьи, из Новокузнецка, но учился в пансионе, жил очень долго один и вдруг попадает в такую удивительную аристократическую семью, где нужно не только брать ответственность за других, но и внутренне соответствовать. Но в том, что Миша начал снимать фильм, я вижу какое-то провидение: получается, он стал летописцем этой семьи, что важно для многих зрителей, а для вашей республики — особенно.

СПРАВОЧНО Семья главной героини картины Кати происходит от дочери Ивана Яковлева Лидии Ивановны Некрасовой, известного искусствоведа. Дочь Лидии Ивановны — Екатерина Алексеевна Некрасова — продолжила ее дело и тоже стала искусствоведом, преподавала в МГУ, неоднократно приезжала в Чувашию и помогала художникам и ученым. Ее внучка — Любовь Михайловна Ордынская — также связала свою жизнь с искусством, окончила факультет книжной графики Московского полиграфического института и передала свое увлечение дочери Кате.

— Как вообще возникла идея снять этот фильм?

— Михаил окончил операторский факультет ВГИКа, много снимал в разных странах и вот решил что-то создать сам. Это его третий фильм: до него были «Дыхание тундры» и короткометражка «Пятерка», снятая из окна его дома. Фильм «Катя и Стефания» Михаил начал для своего ребенка прежде всего, а получился такой портрет семьи в интерьере. Уже есть следующая лента «Тени твоего детства», которую приглашают на многие фестивали. У этой картины еще не было в России премьеры, но она необыкновенная, снятая уже как бы глазами Стеши, и это образы, похожие на мультфильмы или театр теней. Фильм «Катя и Стефания» тоже очень живописно сделан, сразу чувствуется, что Миша — оператор. Кстати, он долго думал, показывать себя в этом фильме или нет. Я ему посоветовала, чтобы он тоже присутствовал не только за камерой, но и в кадре.

— Видно, что в этой семье все не просто увлечены искусством, а настоящие профессионалы.

— Да, и родители Кати, и сама Катя — люди очень творческие. Катя книжный иллюстратор, ее диплом — это рукодельная книга «Сказка про Ерша Ершовича», процесс создания которой, собственно, и запечатлен в фильме. Во время дискуссии некоторые зрители говорили, что не хватило подробностей, деталей, хотелось побольше рассмотреть работы Кати. Я бы и сама это с удовольствием сделала, но автор решил так — это его картина, его видение.

— Какое мнение вас удивило во время обсуждения в Чебоксарах?

— Наверное, про то, что Катя хочет вырваться из этого мира, как рыбка из аквариума. Пожалуй, это все-таки было такое немного провокационное мнение, я с ним не согласилась, аудитория меня поддержала. Не то чтобы меня шокировал комментарий, но было интересно его услышать. Ведь кино — это такая вещь, которую не разжевывают, но то, что ты видишь своим внутренним зрением, воспринимаешь так, как можешь. Мы все по-разному пропускаем фильмы через себя, и это нормально. Нет хорошего кино для всех, как нет и плохого.

— Как продюсер, вы сотрудничаете только с Михаилом Горобчуком?

— У меня есть проекты, где я работаю директором, продюсером. Но вообще по роду деятельности я критик, киножурналист, редактор, моя основная работа — смотреть кино, его понимать, про него писать, объяснять. В производстве фильмов я, скорее, любитель, люблю помогать. С Мишей так и было: я видела, что могу ему помочь. Мы давно работаем, уже скоро десять лет. Он всегда со мной советуется, спрашивает, что сократить, как начать фильм. Из-за болезни Михаил не смог приехать в Чебоксары, но написал мне, что Катя и Стефания являются прямыми потомками чувашского просветителя Ивана Яковлева. Я не знала и бросилась читать про этого человека, погрузилась в невероятную историю его личности и потомков — и была поражена.

— Получилось увидеть фильм по-другому?

— Моя поездка стала не просто представительской — она по-новому познакомила меня с героями нашей же картины, я посмотрела фильм уже какими-то другими глазами. И разговор со зрителями получился очень интересный и важный. Мне даже подарили фотографию предков наших героев. Конечно, у Михаила в семье такая фотография есть, но теперь и я почувствовала трепет от прикосновения к истории этого рода.

Марина Максимычева

Фото Михаила Горобчука