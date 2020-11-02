Об открытии сессии

Очередная, сорок пятая, сессия Госсовета Чувашской Республики шестого созыва состоится 17 ноября 2020 года в Большом зале заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17). Начало в 10 часов.

В связи с введением в Чувашии комплекса мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, участие в сессии представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и средств массовой информации временно ограничено. Онлайн-трансляция заседания будет доступна на официальном сайте Госсовета в разделе «Сессии».