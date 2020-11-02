«Цифра» в помощь учету электроэнергии

Объем финансирования инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» на текущий год составляет более 691 млн рублей. Помимо обновления линий электропередачи, оборудования подстанций, значительная часть средств направлена на реализацию разработанного энергокомпанией масштабного проекта цифровизации, важной составляющей которого является развитие современной системы коммерческого учета электроэнергии. Установка так называемых «умных» счетчиков в республике идет полным ходом — в этом наш корреспондент наглядно убедился, побывав накануне вместе с энергетиками в Моргаушском районе.

Система «умная»…

Линия обесточена, заземлена. Со специалистами, которые выполняют установку новых приборов учета электроэнергии на опорах ЛЭП, проведен соответствующий инструктаж — можно приступать к работам. В республике к этой работе приступили чуть раньше — еще в прошлом году. «Теперь вот дошла очередь и до Моргаушского района, сегодня работаем в деревне Шомиково», — говорит начальник местного РЭС Валерий Егоров. В районе, по его словам, предстоит установка порядка 165 счетчиков «с интеллектом» — до Нового года работы будут завершены.

— Дело в том, что переход на новые счетчики не будет одномоментным, — уточняет заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала «Чувашэнерго» Андрей Шамбин. — Законодательством определено их внедрение, во-первых, по мере выхода из строя и поломки старых, во-вторых, по истечении межповерочного интервала, в течение которого изготовитель счетчика гарантирует его точную работу. В иных случаях можно использовать имеющийся счетчик — вплоть до возникновения оснований для его замены. Для старых приборов учета электрической энергии интервал поверки, к сведению, может составлять и 16 лет.

К массовой установке интеллектуальных приборов в республике сетевая компания приступила в прошлом году — за счет филиала «Чувашэнерго» в 2019 году установлено более 3 тыс. таких счетчиков. В текущем году будет значительно больше — без малого 5 тыс. И со временем весь учет потребления электроэнергии должен стать «умным» — каждому потребителю будут установлены подобные счетчики.

…И полезная для потребителя

В деревне все на виду — люди в одежде с логотипом «Россети» незамеченными не остались. Любопытные сельчане то и дело подходят, интересуются целью их приезда, наблюдают за выполняемой монтажниками работой на опоре ВЛ. Интересно и автору этих строк: в чем же ум этих компактных новых приборов и, главное, в чем польза для потребителей?

По словам Андрея Геннадьевича, интеллектуальная система учета электроэнергии для потребителей в первую очередь хороша тем, что освобождает их от обязанности ежемесячной передачи показаний приборов учета в сетевую или сбытовую организацию. Умные счетчики в последующем будут включены в единую систему дистанционной передачи данных, с помощью которой энергетики будут собирать их на расстоянии и в автоматическом режиме. Еще один плюс для потребителей в том, что эти приборы помимо учета количества потребляемого электричества фиксируют и контролируют еще и параметры, связанные с качеством подаваемой клиенту электроэнергии.

— С какими параметрами электроэнергию получает потребитель, нет ли скачков напряжения — все мы будем видеть в режиме онлайн, — продолжает заместитель директора филиала, — соответственно, это дает возможность предоставить набор дополнительных услуг для клиентов, у нас появится возможность принять меры к устранению тех или иных нарушений, не дожидаясь жалоб с их стороны — тоже большой для них плюс, поэтому мы уверены, потребители по достоинству оценят «умные» счетчики.

Важный момент состоит в решении социальной задачи: при том, что новые приборы и их монтаж — удовольствие далеко недешевое, потребители ни рубля не платят — отныне им не нужно тратиться на покупку и установку счетчика или его поверку. Более того, если подводка электролинии к дому клиента выполнена из голого алюминиевого провода, энергетики при установке «умного» счетчика проводят и ее замену — с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). Тоже бесплатно — все за счет средств инвестиционной программы энергокомпании.

Павлу Романову, уважаемому пенсионеру деревни, услышанное, кажется, пришлось по душе: «Надо же, какими темпами — семимильными шагами — развивается техника! Отныне за передачу показаний электросчетчика переживать не будем. Стараюсь всегда вовремя сообщать их в сетевую организацию — после 15-го числа каждого месяца, но, признаюсь, бывает, что и забываю…» Как раз его дом — следующий адрес, который навестят сегодня энергетики, потому Павел Анатольевич радости не скрывает: «Теперь мне остается всего лишь регулярно платить за потребленный ток».

«Интеллект» на страже киловатт-часов

Безусловно, серьезного положительного эффекта от повсеместного внедрения интеллектуальной системы учета электрической энергии ожидает и сама энергокомпания. В том числе сокращение потерь и операционных затрат, повышение платежной дисциплины потребителей, рост производительности труда… Все это тоже на пользу потребителям — послужит повышению надежности и доступности их электроснабжения.

Кстати, содействие цифровых технологий сохранности киловатт-часов в «Чувашэнерго» уже успели оценить. В прошлом году за счет Программы развития интеллектуального учета электроэнергии и в рамках энергосервисных договоров сетевой компанией в республике установлено более 11,6 тыс. счетчиков «с интеллектом», что позволило снизить коммерческие потери и увеличить полезный отпуск электроэнергии. В денежном выражении это составляет почти 2 млн рублей.

И это нисколько не голословное утверждение: именно по тем фидерам, где установлены «умные» приборы учета, подчеркивают в филиале энергокомпании, наблюдается серьезное снижение потерь киловатт-часов. Эти приборы надежно защищают как от неумышленного, так и от намеренного искажения показаний. С ними левые провода в обход счетчика, «скручивание» показаний и другие подобные номера, чем нередко грешат недобросовестные потребители с целью безучетного потребления электроэнергии, просто не пройдут.

С учетом того, что количество приборов с «умной» начинкой быстро увеличивается, по итогам 2020 года и полезный отпуск электроэнергии населению должен вырасти. А это — сохраненные миллионы рублей, которые, опять же, будут вложены в те же инвестиционные проекты, ремонт линий электропередачи и подстанций — во благо надежности энергоснабжения потребителей.

Интеллектуальная система учета электроэнергии освободит потребителей от ежемесячной передачи показаний счетчика. Фото из архива ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго»

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