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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АННА МАМОНОВА, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта:

«Некоторые регионы начали отказываться от практики энергоэффективного капитального ремонта домов из-за высокой стоимости таких работ. Для того, чтобы принятие решений по исключению энерегоэффективных мероприятий из программ капремонта не было бездумным, мы рекомендуем воспользоваться одной практикой, положительно себя зарекомендовавшей в Республике Хакасия, Чувашской Республике, Тюменской области, и к которой присматриваются в Москве, Московской области и других регионах. Речь идет об экспресс-энергоаудите дома, который «встраивается» в этап проектирования».

Опубликовано: 11 ноября 2020 г.


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