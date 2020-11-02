АННА МАМОНОВА, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта:

«Некоторые регионы начали отказываться от практики энергоэффективного капитального ремонта домов из-за высокой стоимости таких работ. Для того, чтобы принятие решений по исключению энерегоэффективных мероприятий из программ капремонта не было бездумным, мы рекомендуем воспользоваться одной практикой, положительно себя зарекомендовавшей в Республике Хакасия, Чувашской Республике, Тюменской области, и к которой присматриваются в Москве, Московской области и других регионах. Речь идет об экспресс-энергоаудите дома, который «встраивается» в этап проектирования».