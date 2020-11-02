Территории стали призерами

Четыре района Чувашии удостоились наград по итогам 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень–2020» в сфере комплексного развития сельских территорий.

Администрация Яльчикского района взяла «золото» в номинации «Эффективное управление комплексным развитием сельских территорий на уровне муниципальных районов». В этой же номинации «серебро» и «бронза» достались соответственно администрациям Батыревского и Аликовского районам. А администрации Урмарского района вынесена благодарность.

Ряд сельских поселений республики также оказались на ведущих позициях в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности на сельских территориях». Москакасинское поселение Моргаушского района и Еметкинское Козловского района удостоены золотых наград. А Красноармейское сельское поселение Красноармейского района взяло «серебро». Сугайкасинскому поселению Канашского района вынесена благодарность.

Как сообщалось ранее, целая группа фермеров республики также привезла с выставки медали высших достоинств.