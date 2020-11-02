Идет работа над дополнительными льготами для «детей войны»

Об этом журналистам сообщила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова. «На первом этапе «детям войны» были установлены нематериальные меры поддержки, но работа над наполнением этого закона по поручению Главы Чувашии продолжается, — подчеркнула она. — И сейчас мы с коллегами из Кабинета министров республики работаем над тем, чтобы со следующего года дополнить закон о «детях войны» мерами материальной поддержки. Эта инициатива была рассмотрена на заседании Общественного совета при Главе республики и активно поддержана всеми членами совета». Закон о закреплении статуса «детей войны» был принят в апреле нынешнего года по инициативе руководителя региона Олега Николаева. Тогда он подчеркнул, что это — только начало работы над реализацией мер поддержки «детей войны». Этот статус, напомним, присваивается гражданам РФ, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года в СССР и проживающим на территории Чувашии.