Как вернуть «второй хлеб» на первую позицию?

Картофелеводы обсудили состояние и перспективы отрасли.

В селе Комсомольское состоялось совещание с руководителями ведущих производителей картофеля Чувашии с участием Главы республики Олега Николаева. Это был не просто традиционный сбор по итогам завершающегося сельскохозяйственного года. В отрасли наблюдается заметный спад, с причинами которого необходимо глубоко разбираться.

К середине первого десятилетия 2000-х годов основательно просело «брендовое» для республики хмелеводство. Зато сильно поднялось картофелеводство, став тоже своеобразным брендом региона. Увеличивались площади, множилось число фермеров, специализирующихся на этой культуре. Республика оставалась солидным поставщиком клубней для Москвы. В 2009 году на празднике картошки в Аликове представитель московского правительства предложил даже установить в райцентре монумент картошке… В Чебоксарах стала проходить единственная в стране ежегодная отраслевая выставка «Картофель».

Но в последние пять лет произошло существенное «схлопывание» отрасли. Картофельные площади с 2006 по 2020 год во всех категориях хозяйств уменьшились более чем вдвое — с 39 тыс. до 19 тыс. гектаров. Правда, даже при этом республика обеспечивает себя «вторым хлебом» с лихвой — на 214%, если исходить из нормы потребления данного продукта. Казалось бы, чего беспокоиться… Но это однобокий подход. Картофелеводство является весомым финансовым источником для сельхозпроизводителей, дает массу рабочих мест, налоговые поступления, представляя собой в итоге важный экономический фактор. Назрела необходимость пересмотреть структуру и приоритеты отрасли с учетом современных тенденций рынка.

Речь идет, прежде всего, о более интенсивном развитии семеноводства и переработки картофеля, на чем заострил внимание Олег Николаев в начале совещания. На рынке все больше доминируют полуфабрикаты из клубней и овощей, то есть товары с добавленной стоимостью. В этом направлении и надо более активно работать нашим картофелеводам. В сфере переработки сельхозпродукции усиливается господдержка — в проекте республиканского бюджета на эти цели уже заложено 120 млн рублей. Теперь важно на селе создавать площади для переработки, что даст и новые рабочие места. «Через такую поддержку мы автоматически поддерживаем тех, кто производит сырье», — подчеркнул Олег Николаев.

Почему же картофель уходит из севооборота? Это достаточно подробно и самокритично проанализировал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Наиболее заметное — в 3,5 раза — снижение площадей отмечается в сельхозорганизациях. В личных хозяйствах, на долю которых приходится до 73% картофельных посадок, спад вдвое. А вот у фермеров — всего лишь на 8%. Соответственно объемы производства клубней сильно упали. Хотя и урожайность не стоит на месте — в 2019 году был поставлен рекорд, 217 центнеров с гектара, в нынешнем — 210.

Многие картофелеводы сокращение площадей оправдывают, прежде всего, низкой рентабельностью культуры. Но это не постоянная закономерность: в 2017 и 2018 годах она оказалась весьма выгодной, но в 2019-м в целом по республике рентабельность была в минусе. Повлияли небывалый урожай в целом по стране, затоваренность рынка, из-за чего цены резко упали. Но там, где дело поставлено на современную высокоэффективную основу, картофель является топовым финансовым источником.

Цифра: 120 млн рублей предусматривается на поддержку переработки сельхозпродукции

Агрофирме «Слава картофелю», на базе которой проходило совещание, гектар «второго хлеба» приносит доход почти в девять раз больше, чем гектар зерновых.

Тем не менее говорить о резком снижении интереса к культуре не стоит. В настоящее время в республике картофелеводством занимаются 293 сельхозпроизводителя — это немало. «Наша задача — оценить реальную ситуацию и понять, что надо поменять в действующей системе отрасли», — сказал министр. Одна из наиболее острых проблем — низкое качество посадочного материала. А проблема сбыта клубней напрямую связана с их неважным товарным видом. Слабо развита кооперация хозяйств в создании совместных мощностей для мойки и фасовки клубней. Глубокая переработка картошки ограничивается наличием нескольких предприятий по выработке крахмала. (А ведь еще в начале 1990-х годов в Шумерле был даже построен целый картофельный завод. Но с чипсами не получилось — сначала здесь разливали спирт, потом выращивали шампиньоны, а потом и вовсе забросили здания). Если в Европе перерабатывается до 50% картофеля, то в России — только 15%.

В то же время в республике, отметил министр, создана неплохая база для хранения картошки. Остается в прошлом ее реализация с поля заезжим коммерсантам. Чтобы сделать картошку продуктом с «долгоиграющим» сроком реализации, все активней строятся хранилища, чтобы продавать клубни в течение года, выжидая выгодных цен. Для заинтересованности в расширении картофельных площадей предусматриваются гранты для фермеров, занимающихся «вторым хлебом». Ранее, как известно, они выделялись только на животноводство.

Один из стимулов для увеличения производства картофеля — его экспорт. Но учитывая удаленность республики от границ, это все же не очень выгодно, сказал директор Чувашского НИИ сельского хозяйства Андрей Фадеев. А вот развитие переработки — более верный путь. И начинать тут надо с товарного вида клубней, продолжил генеральный директор АО «Вурнарский мясокомбинат» Юрий Попов.

Но для этого нужно, прежде всего, хорошее оборудование, вступил в обсуждение руководитель агрофирмы «Исток» Батыревского района Александр Илюткин. Причем отечественное оборудование зачастую сильно уступает зарубежному. Тем не менее субсидии выделяются только на российское. Получается, в данной ситуации учитываются интересы в первую очередь производителей картофелемоек, другого оборудования, так как покупки со скидкой за счет господдержки облегчают им сбыт, но не сельхозпроизводителей…

Что касается товарного вида картошки, то из выступления представителя одного из перерабатывающих предприятий следовало, что мало кто из картофелеводов заинтересован в хорошем виде клубней. Предприятие имеет достаточно мощностей для мойки, но обращаются за этим достаточно редко. В этой связи Олег Николаев предложил сельхозтоваропроизводителям объединяться в кооперативы. «Ведь оборудование по мойке картофеля, линии по переработке не нужны каждому хозяйству. Они нужны по одной линии на несколько предприятий, скорее всего, по кустовому принципу на базе кооперации. А значит, этот объект кооперации может претендовать на колоссальную поддержку по федеральным программам — до 70% для того, чтобы создать эти мощности», — сказал Глава.

Директор КУП «Агроинновации» Николай Васильев коснулся выставочной темы. В следующем году планируется очередная выставка «Картофель — 2021». Но сохранять тут приоритет становится все трудней — выставку чуть было не перехватила Брянская область. Дело в том, что в нашей республике нет отвечающих современным требованиям специализированных выставочных площадей. На это откликнулся Олег Николаев. «Полностью поддерживаю создание выставочного центра. Я сейчас веду переговоры по строительству в Чебоксарах многофункционального конгресс-центра с выставочными площадями. Это нужно всем отраслям. Думаю, если мы реализуем это в течение нескольких лет — это будет колоссальное достижение», — резюмировал руководитель региона.

КСТАТИ Одна из поднятых на совещании проблем — семеноводство картофеля. До сих пор в стране используется большое количество импортных семян. Но в Чувашии в этом плане имеются хорошие проекты. Олег Николаев осмотрел современную лабораторию микроклонального размножения и теплицу агрофирмы «Слава картофелю», где, используя новейшие технологии, семенной материал выращивают в пробирках. Метод микроклонального размножения имеет ряд преимуществ. В этом году там получены первые мини-клубни. «Это здорово, говорит о том, что отрасль развивается и движется вперед, в том числе используя научные достижения», — отметил Олег Николаев.

Главе Чувашии рассказали, что производство местных семян картофеля высоких репродукций позволит снизить зависимость от их импорта. Фото cap.ru