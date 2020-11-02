«Чебоксарские ястребы» выиграли второй матч в Суперлиге-2

Баскетбольная команда «Чебоксарские Ястребы» в воскресенье проводила домашний матч против ростовской команды «БАРС-РГЭУ». Игра прошла в рамках регулярного чемпионата Суперлиги-2 и завершилась уверенной победой чебоксарцев — 109:68 (26:13; 24:22; 36:16; 23:17).

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Ястребов» Евгений Богдан, набравший 22 очка. Это на два балла больше чем у Артема Кузьмина, ставшего самым результативным в составе соперника.

«Чебоксарские ястребы» провели на турнире пока три матча. Ранее команда Сергея Худаева в гостях обыграла курскую команду «Русичи» (99:75), затем на своем паркете уступила клубу «Барнаул» (67:68).

Сейчас команда из столицы Чувашии занимает в турнирной таблице Суперлиги-2 четвертое место, набрав в трех играх 5 очков. Во главе таблицы находится «Тамбов» (8 очков), далее идут «Барнаул» и магнитогорский «Металлург» (по 7). Впрочем, каждый из этой тройки провел на игру больше чем чебоксарцы.

На 8 ноября запланирован следующий матч «Ястребов» — против «Динамо-МГТУ» в Майкопе.

Фото yastreby21.ru

Третий матч в Суперлиге-2 «Ястребы» провели с явным превосходством над соперником.