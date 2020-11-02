Чувашия стала одним из первых регионов, где развивается хоккей для незрячих

Как услышать шайбу?

Для слабовидящих детей, которые хотят заниматься спортом, открываются новые возможности. В нашей республике создана вторая в России детская команда для ребят с нарушением зрения, которая называется «Юман».

Вообще хоккей для слепых появился в Канаде еще в 1972 году. В России же первая детская команда была включена в следж-хоккейную лигу страны в октябре 2019 года. А уже в ноябре прошлого года начали проводиться первые мастер-классы и в нашей республике.

«Идея создать команду в Чувашии возникла после посещения тренировочного лагеря в городе Торонто (Канада), — рассказала вице-президент благотворительного фонда «Это чудо» Наталья Васильева. — Мы изучили опыт зарубежных коллег по обучению незрячих детей и сформировали команду «Юман».

Конечно, хоккей для слепых отличается от обычной разновидности этого вида спорта. Во время тренировки активнее используется вербальный контакт между тренерами и игроками. Есть и серьезные технические различия. Об этих тонкостях рассказали наставники команды «Юман».

«Шайба намного больше и она полая, в ней находится восемь звуковых шариков», — рассказал главный тренер Александр Ларионов.

«Для судейства применяется свисток с двумя сигналами, один — для предупреждения о том, что шайба вошла в зону, другой — для подготовки вратаря к броску», — дополнил наставник Владимир Петров.

Стоит отметить, что главный тренер команды «Юман» Александр Ларионов прошел переподготовку в Москве по специальности «Адаптивный хоккей».

…Игроки, выйдя на лед, с воодушевлением делали тренировочные упражнения. У некоторых ребят уровень мастерства очень высокий — они словно профессиональные хоккеисты посылали шайбу в сетку ворот. Интересная деталь этого вида спорта — вратарем должен быть абсолютно незрячий человек.

Финансируется клуб «Юман» в рамках реализации проекта «Хоккей без границ», получившего в августе 2020 года грантовую поддержку Президента Российской Федерации.

На сегодняшний день в команде занимаются 10 ребят в возрасте от 8 до 15 лет. Набор в коллектив еще продолжается и любой желающий с нарушением зрения может попробовать свои силы.

Уже в конце ноября команда «Юман» должна поехать на первые товарищеские матчи в Москву.

Фото Минспорта Чувашии

Тренировки хоккеистов команды «Юман» проходят на льду Регионального центра по хоккею, который был построен в рамках проекта «Спорт — норма жизни».