Правильной организации добровольческой деятельности будут учить в университетах

На прошедшем 29 октября заседании Совета по развитию добровольчества при Главе Чувашской Республики обсудили перспективы создания в образовательных организациях волонтерских сообществ, оценили бескорыстный порыв волонтеров в сложный период пандемии, рассмотрели ход реализации проектов по добровольной помощи в нашей республике.

…Мало кто знает, что несколько столетий назад волонтерами называли людей, кто выбирал военную службу из чувства долга, а не по призыву. То есть, говоря проще, солдат-доброволец. И только в начале двадцатого века слово «волонтер» обрело то значение, которое мы вкладываем в него сегодня.

В современном мире волонтерство — это норма, но даже в такой системе уже сложившихся правил возможны изменения, улучшающие его работу. Например, в области образования. В российских вузах и ссузах скоро начнут преподавать модули волонтерства и развития некоммерческого сектора. Впрочем, «пилотное» обучение уже успешно проходит в некоторых университетах страны.

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова вошел в число первопроходцев по освоению такой новой дисциплины как «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО». Студенты первого курса экономического факультета изучают это направление с начала этого учебного года. Со второго полугодия этот учебный модуль будет внедрен в образовательную программу и в Чувашском государственном аграрном университете.

Все это стало возможным благодаря инициативе Ассоциации волонтерских центров России, которые запустили программу «Свои» для вовлечения студентов в социальную практику через создание волонтерских центров в образовательных организациях. В этой программе принимали участие добровольческие команды чебоксарских вузов.

Но это не единственный возможный вариант продвижения волонтерства в массы. В этом году экологическая организация «Зеленый город» выиграла конкурс Фонда президентских грантов с проектом «Экологическая тропа здоровья». Его цель — создание условий немедикаментозной реабилитации здоровья людей, излечившихся от COVID-19. Этот проект функционирует на стыке экологии и медицины. В трех парках города — Роща Гузовского, Берендеевский лес, Лакреевский лес организуются специальные лесные маршруты, направленные на восстановление здоровья. И в этом деле тоже не обойтись без добровольческой помощи.

Вообще на заседании часто упоминалась ситуация, возникшая с появлением новой коронавирусной инфекции. В этой связи деятельность добровольцев регионального штаба Чувашии «МыВместе» очень актуальна. Основное направление их деятельности — это помощь пожилым и маломобильным людям, а в непростой эпидемиологический период такая помощь обретает большую значимость.

Словом, развитие добровольчества и популяризация волонтерской деятельности — процесс необходимый, несмотря на то, что волонтерское движение в нашей республике зародилось не сегодня.

«Надо, чтобы эта работа была системной, слаженной, ведущей к той цели, которая нам нужна. Мы должны использовать все наработки, которые сформировались. Главное — наметить четкие планы совместной деятельности и все сегодняшние предложения реализовывать на благо общества», — отметил Глава республики Олег Николаев.

Вице-премьер — и. о. министра образования и молодежной политики республики Алла Салаева призналась, что доброволец в ее понимании — настоящий герой, который отдает часть своей судьбы, чтобы помогать людям. И добавила: «Замечательно, что появилась на профессиональном уровне обучающая платформа. И мы, конечно, это будем везде развивать. Ведь главное, чего не хватало нам для организации, для вовлечения добровольцев — это их обучение. Ведь волонтерству тоже необходимо учиться».

Случайно или нет, но заседание прошло в день рождения комсомола. А как известно, комсомолец — всегда первый доброволец и помощник. И, возможно, этот «особый» день сработает как хорошая примета для всех запланированных благородных дел.