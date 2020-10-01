Организациям республики рекомендовано на время школьных каникул перевести сотрудников на удаленную работу

Сегодня, 30 октября, на заседании республиканского оперативного штаба по коронавирусу всем организациям Чувашии рекомендовано максимально перевести людей на удаленный режим работы, пока школьники региона будут на каникулах.

Мера логично сочетается с приостановлением работы во время осенних каникул всех внеклассных кружков, спортивных секций и домов творчества для детей.