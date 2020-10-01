Организациям республики рекомендовано на время школьных каникул перевести сотрудников на удаленную работу

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня, 30 октября, на заседании республиканского оперативного штаба по коронавирусу всем организациям Чувашии рекомендовано максимально перевести людей на удаленный режим работы, пока школьники региона будут на каникулах.

Мера логично сочетается с приостановлением работы во время осенних каникул всех внеклассных кружков, спортивных секций и домов творчества для детей.

«Это тоже синхронизация, когда взрослые будут находиться больше дома, присматривать за детьми, при этом удаленно работая», — объяснил Глава Чувашии Олег Николаев.

 

Опубликовано: 30 октября 2020 г.


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