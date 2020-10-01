Т Плюс готова к отопительному сезону

ПАО «Т Плюс» полностью готово к прохождению отопительного сезона 2020-2021 гг. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Вагнер в ходе Всероссийского совещания «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2020-2021 года».

Несмотря на эпидемиологические ограничения выполнены необходимые ремонты основного оборудования, а также заменено свыше 440 км трубопроводов, что на 23,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Благодаря этому повреждаемость за 9 месяцев 2020 года снизилась на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Продолжается реализация проекта по цифровизации теплосетевого комплекса компании. В Екатеринбурге в тестовом режиме работает автоматическая система управления теплоснабжением, которая позволит повысить качество услуг для потребителя, а компании сократить издержки.

Тем не менее на сегодняшний день износ теплосетевого хозяйства в регионах присутствия компании составляет 70%. Энергетика нуждается в наращивании инвестиций. Переход всех городов на ценовые зоны («альткотельная») позволит за 10 лет привлечь в инфраструктуру городов, по которым уже получено решение Правительство РФ, либо поданы заявки, более 82 млрд рублей вместо 44,5 запланированных по тарифной модели.

Осложняет работу компании дебиторская задолженность потребителей. В сфере электроэнергетики крупнейшими должниками являются предприятия ЖКХ, в частности, водоканалы Республики Коми и Свердловской области. Общий размер долга за тепло всех клиентов – более 50 млрд рублей. Большая часть этой суммы числится за управляющими организациями регионов, которые продолжают снижать объём платежей в адрес компании, в то время, как население оплачивает потребление энергоресурсов вовремя. В этой связи Андрей Вагнер предложил ряд инициатив, связанных с усилением мер ответственности потребителей, злоупотребляющих своими правами. Данные инициативы нашли поддержку министра энергетики РФ Александра Новака.