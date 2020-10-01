Чемпионат России по легкой атлетике в 2021 году с высочайшей долей вероятности пройдет в Чебоксарах

В Токио через Чебоксары?

Всероссийская федерация легкой атлетики обнародовала план соревнований на следующий год, согласно которому столица Чувашии примет (или должна принять) главный отечественный турнир с 23 по 27 июня.

Это будет предолимпийский чемпионат. Ведущие легкоатлеты страны поборются не только за медали, но и за место в сборной России на Игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с нынешнего на следующий год. По той же причине Чебоксары, к слову, не смогли провести чемпионат в 2020 году: руководству ВФЛА пришлось делегировать это право Челябинску.

То, что выбор вновь пал на наш город, не вызывает никакого удивления. И руководство федерации, и сами спортсмены неоднократно отмечали высокий уровень проведения соревнований в Чебоксарах. Да и главный тренер сборной России, отвечая на недавний вопрос о том, где бы он хотел провести предолимпийский чемпионат, первым делом назвал Чебоксары.

Впрочем, Чувашия примет и ряд других турниров. Так, в январе основную нагрузку возьмет на себя Новочебоксарск. В этом месяце здесь пройдут чемпионат Приволжского федерального округа, первенства ПФО среди юниоров, юниорок, юношей и девушек, а также Всероссийские соревнования «Кубок Главы Чувашской Республики». Все турниры — в помещении.

В Чебоксарах в мае пройдет чемпионат России по ходьбе, а также первенства страны в юниорско-юношеских возрастных категориях. В июне — легкоатлетические первенства ПФО, этап V летней Спартакиады — также в юниорско-юношеских категориях. В этом же месяце в столице Чувашии должны пройти Всероссийские соревнования «Мемориал А.В. Игнатьева».

На август здесь запланированы Всероссийские соревнования «Мастера шеста». Ориентировочная дата — 16-е число, тогда как Олимпиада-2020 (ее название сохранилось прежним) пройдет с 23 июля по 8 августа. Стало быть, чемпионку мира Анжелику Сидорову мы здесь увидим. И, надеемся, уже в статусе и олимпийской чемпионки.

Фото Максима Васильева из архива редакции

Выступления в Чебоксарах стали для Анжелики Сидоровой залогом успеха на международной арене.