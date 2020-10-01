«Соколята» набираются опыта

Хоккейный «Сокол» в надежде одержать первую победу в дебютном для себя сезоне первенства НМХЛ приехал в гости в Тверь.

Хозяева арены — команда «Тверичи-СШОР» — были соседями «соколят» по «подвалу» турнирной таблицы. На момент матча клубы занимали 17 и 18 место в первенстве НМХЛ. Поклонники новочебоксарского клуба наверняка ждали от своей команды первой победы и первых набранных очков. Впрочем, и болельщики «Тверичей», у которых в активе после семи игр значилось лишь одно набранное очко, ждали этого не меньше соколовских.

Начало игры показало серьезность намерений обоих коллективов. Никто не хотел уступать. В первом периоде хоккеисты «Сокола» совершили больше бросков, чем их соперники. Правда, количество не переросло в качество. На 13-й минуте встречи форвард «Тверичей» Данила Соколов, не заметив сопротивления, промчался с правого фланга атаки сквозь оборону новочебоксарцев и бросил шайбу в ближний от вратаря «Сокола» Льва Чернулича угол ворот. Голкипер не смог парировать этот бросок.

Уже во втором периоде хозяева перехватили инициативу и доминировали на льду. Несмотря на преимущество хоккеистов из Твери, второй отрезок матча завершился со счетом 1:1. Сначала «Тверичи» упрочили лидерство в матче благодаря голу Григория Тришанкова. «Соколята» ответили долгожданной шайбой — после великолепной комбинации и своевременной передачи от Максима Щербакова Валентин Иванов отправил шайбу в сетку ворот. Счет после второго периода оставлял надежду болельщикам новочебоксарцев на хороший исход.

Начало третьей двадцатиминутки еще больше укрепило веру в успех «Сокола». Хозяева дважды удалялись, и у новочебоксарцев был отличный шанс сравнять счет. Но «Соколята» подарками «Тверичей» не воспользовались. Вместо этого в середине заключительного отрезка хозяева забрасывают третью шайбу в ворота гостей. Итог матча — 3:1 в пользу клуба «Тверичи-СШОР». Для «Сокола» это шестое поражение кряду.

Следующий шанс реабилитироваться у новочебоксарцев будет в гостях против команды «Металлург» из Череповца.

Фото hcsokol.rchuv.ru

Вместе с «соколятами» за главный приз первенства НМХЛ бьются команды из Санкт-Петербурга, Ярославля, Перми, Пензы, Рязани.