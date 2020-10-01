Чувашию ждет цифровая трансформация среднего профессионального образования

Одним из инструментов, способствующих развитию кадрового потенциала путем внедрения новых цифровых платформ и сервисов, назвал Олег Николаев подписанное 21 октября соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров республики, автономной некоммерческой организацией «Национальное агентство развития квалификаций» и Союзом «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Документ был подписан по итогам встречи Олега Николаева с генеральным директором Национального агентства развития квалификаций Александром Лейбовичем, где обсуждалось участие Чувашии в проекте по внедрению лучших практик цифровой трансформации среднего профессионального образования в регионах России.

Соглашение дополняет те решения, которые ранее были приняты в республике по цифровизации, внедрению конкретных содержательных инструментов и сервисов, считает Глава Чувашии. «В этом направлении и далее будем последовательно двигаться, работать и находить разные формы взаимодействия, чтобы помогать людям в разных жизненных ситуациях, когда они теряют работу, когда нуждаются в получении новой профессии», — сказал он.

Александр Лейбович в свою очередь подчеркнул, что Чувашия успешно наращивает темп в решении задач развития кадрового потенциала региона, и выразил благодарность Главе Чувашии, образовательным организациям, которые нарастили компетенции и готовы сделать все, чтобы это стало массовой практикой.