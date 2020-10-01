Подозреваемый в дачных кражах вернулся в тот же коллективный сад, где ранее обокрал домик

«Джентльмен» у дачи

Дачу в коллективном саду по улице Лесной в Чебоксарах обворовывали дважды в течение года. В прошлый раз сотрудники отдела полиции № 5 оперативно задержали воришку, поэтому хозяева сразу же заявили о краже и сейчас. Тем более, что злоумышленник обчистил дом основательно: пропало все ценное имущество — от посуды до холодильника. Потерпевшие оценили ущерб в 30 тысяч рублей.

У оперативников был на примете один адмнадзорник, фотографию которого показали владельцам участков этого коллективного сада. Люди подтвердили, что товарищ болтался здесь в минувшие выходные. Неожиданно отыскались и вещи пострадавших дачников. Проверяя сообщение о квартирной краже, следственно-оперативная группа ОП № 5 обнаружила в квартире в юго-западном микрорайоне города мешок с мелкой утварью из той самой обворованной дважды дачи. Оказалось, мешок в квартиру своего знакомого притащил чебоксарец, которого и подозревали сыщики.

Между тем, разговор с дачниками коллективного сада возымел действие. Полицейским сообщили о повторном появлении предполагаемого преступника. Мужчина снова шел с мешком, на этот раз в нем были инструменты, происхождение которых устанавливается.

Ранее судимый 33-летний подозреваемый был немедленно задержан, так как налицо несоблюдение установленных ему после освобождения из колонии ограничений.

Правоохранители планируют выйти в суд с ходатайством об аресте так и не вставшего на путь исправления «джентльмена удачи», чтобы досконально проверить все его похождения.