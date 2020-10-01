Команды ЧГУ по мини-футболу завоевали медали на всероссийских соревнованиях

В рамках проекта «Мини-футбол — в вузы» в Нижегородской области завершились соревнования Первого дивизиона мужской Серебряной лиги и второго дивизиона женской Серебряной лиги Всероссийского финала среди команд вузов.

Игры проходили на базе отдыха «Изумрудное» и собрали сильнейшие футбольные дружины вузов России. В условиях острой конкуренции хорошие результаты показали женская и мужская команды ЧГУ имени И.Н. Ульянова. В упорной борьбе обыграв команду из Волгограда, представительницы прекрасного пола выиграли золотые медали, а участница команды София Михайлова была признана лучшим игроком турнира среди девушек. Мужской состав команды вуза записал на свой счет заслуженные бронзовые награды.