Команды ЧГУ по мини-футболу завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В рамках проекта «Мини-футбол — в вузы» в Нижегородской области завершились соревнования Первого дивизиона мужской Серебряной лиги и второго дивизиона женской Серебряной лиги Всероссийского финала среди команд вузов.
Игры проходили на базе отдыха «Изумрудное» и собрали сильнейшие футбольные дружины вузов России. В условиях острой конкуренции хорошие результаты показали женская и мужская команды ЧГУ имени И.Н. Ульянова. В упорной борьбе обыграв команду из Волгограда, представительницы прекрасного пола выиграли золотые медали, а участница команды София Михайлова была признана лучшим игроком турнира среди девушек. Мужской состав команды вуза записал на свой счет заслуженные бронзовые награды.

Опубликовано: 21 октября 2020 г.


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