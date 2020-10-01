УК и ТСЖ Марий Эл и Чувашии вошли в отопительный сезон с полумиллиардным долгом за тепло перед «Т Плюс»

Жилищные организации Чебоксар, Новочебоксарска и Йошкар-Олы вошли в отопительный сезон 2020/2021 гг. с задолженностью за тепло перед «Т Плюс» в размере 587,2 млн рублей. Из этой суммы на долю потребителей города Чебоксары приходится 349,7 млн рублей, Новочебоксарска – 188,2 млн рублей, Йошкар-Олы – 49,3 млн рублей.

Основная задолженность – 390,6 млн руб. – числится за УК-банкротами. В числе крупнейших действующих неплательщиков жилищной сферы в г. Чебоксары: ООО УК «Теплый дом» (долг 13,3 млн руб.), ООО УК «Город» (8,6 млн руб.), ООО «Жилкомсервис-1» (2,3 млн руб.), ООО УК «Олимп» (1,2 млн руб.) В Новочебоксарске: ООО «ЛюксЖилСервис» (827,6 тыс. руб.). В Йошкар-Оле: МУП «РЭО и НФ» (10,3 млн руб.), ТСЖ «Куйбышево» (3,2 млн руб.), ООО ЖЭУК «БЛАГОУСТРОЙСТВО-1» (2,7 млн руб.), ООО УК «Городок» (1,3 млн руб.), ООО «СЖУК» (1,2 млн руб.).

Существующая задолженность вынуждает энергокомпанию применять к неплательщикам весь комплекс мер воздействия, включая направление документов в их отношении в суд и подачу заявления на признание должника банкротом.

Наличие долга за услуги теплоснабжения у жилищных организаций должно стать тревожным сигналом и для собственников жилых помещений домов, обслуживаемых задолжавшими УК и ТСЖ: средства, вносимые жильцами МКД за коммунальные услуги, могут расходоваться нецелевым образом.

Энергетики призывают горожан пристальнее следить за работой своих УК, ТСЖ и контролировать своевременность платежей в адрес ресурсоснабжающих организаций.