В торговых центрах продолжаются проверки соблюдения масочного режима

Требование носить маски в общественных местах, магазинах и транспорте остаются. Сейчас, в связи с тем, что ситуация с коронавирусом в России становится напряженной, за соблюдением масочного режима строго следят.

В Чувашии регулярно выходят в рейды представители власти, специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры. В четверг журналисты вместе с проверяющими отправились в МТВ-центр. Сразу на входе охранник напоминал забывчивым: «Наденьте, пожалуйста, маску». Что касается работы продавцов, то здесь не обошлось без замечаний. В одном отделе покупателя, проигнорировавшего, видимо, просьбу охранника, обслужили без маски, в другом не оказалось специальной разметки о соблюдении расстояния в 1,5 м. А в третьем — труженикам прилавка было рекомендовано уменьшить количество посетителей. Продавцы тут же исправили этот недочет и оградили вход специальной лентой.

Хорошим примером по соблюдению санитарных норм стал продуктовый супермаркет торгового центра. На входе покупатели могли обработать руки антисептиком и воспользоваться одноразовыми перчатками. Проверка показала, что на кассе тоже помнят про «технику безопасности» и клиентов без масок не обслуживают. Впрочем, продавцы отмечают: далеко не все, кто пришел за покупками относятся к таким мерам серьезно, некоторые считают: маска не защищает от инфекции. Но большинство посетителей все-таки придерживаются установленных правил. «Я считаю, стоит прислушаться и соблюдать все меры предосторожности: носить маски, перчатки, обрабатывать руки, — говорит посетительница торгового центра Елена Антонова. — Ношение маски поможет и самим не заразиться, и не заразить других».

Подводя итог рейда в МТВ-центре, заместитель начальника отдела потребительского рынка и лицензирования Минэкономразвития Чувашии Имма Иванова отметила: «На этом проверки не завершаются. Мы будем обследовать и другие торговые центры города, — сообщила она. — Сейчас и гражданам, и организациям очень важно соблюдать масочный режим, так как растет количество заболевших COVD-19, риск заболеть самому и «подарить» инфекцию окружающим остается. А ношение маски существенно снижает вероятность передачи вируса».

Фото Анастасии Ковалевой

В ходе рейда продавцы рассказали представителю Роспотребнадзора, что в масках сейчас в магазин приходят даже самые юные покупатели.