В больницы дополнительно поставят двадцать аппаратов ИВЛ

Все медицинские организации, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, дооснащены 160 аппаратами искусственной вентиляции легких, одним аппаратом ЭКМО и 100 мониторами пациента, сообщил на очередной сессии Госсовета министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. По его словам, скоро ожидается поставка еще 20 аппаратов ИВЛ. Для оказания помощи пациентам с COVID-19, гриппом и внебольничной пневмонией в десяти медицинских учреждениях сформирован коечный фонд — 1462 койки, свободных коек — 186. С сегодняшнего дня дополнительно открываются 135 коек на базе Второй городской больницы. Если возникнет необходимость, то в течение 48 часов добавят еще 358 коек.