Где получить справку об отсутствии заболевания COVID-19?

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Моя дочь возвращается в Чебоксары из отпуска. Ее начальник сказал, что она должна принести на работу справку, что у нее нет ковида-19, без нее он к работе ее не допустит. А где эту справку можно взять?

Ирина Григорьева, Чебоксары

В республике приказом Минздрава Чувашии определены два дня в неделю: вторник и четверг, когда в любой больнице каждый желающий может сдать тест на ковид-19. Тесты делают на хозрасчетной основе, готовятся они один день. Если тест отрицательный, то справка о состоянии здоровья не нужна.
Есть ситуации, когда человек собирается, например, выезжать в санаторий на лечение или в дом отдыха. Тогда он с результатами анализов идет к своему участковому терапевту, и получает справку.
В некоторых лечебных учреждениях есть кабинеты медицинской профилактики, куда можно обратиться за справкой после получения результатов теста. На бесплатной основе тесты делают только по направлению лечащего врача, которое выдается по показаниям.

Опубликовано: 14 октября 2020 г.


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