Где получить справку об отсутствии заболевания COVID-19?

Моя дочь возвращается в Чебоксары из отпуска. Ее начальник сказал, что она должна принести на работу справку, что у нее нет ковида-19, без нее он к работе ее не допустит. А где эту справку можно взять?

Ирина Григорьева, Чебоксары

В республике приказом Минздрава Чувашии определены два дня в неделю: вторник и четверг, когда в любой больнице каждый желающий может сдать тест на ковид-19. Тесты делают на хозрасчетной основе, готовятся они один день. Если тест отрицательный, то справка о состоянии здоровья не нужна.

Есть ситуации, когда человек собирается, например, выезжать в санаторий на лечение или в дом отдыха. Тогда он с результатами анализов идет к своему участковому терапевту, и получает справку.

В некоторых лечебных учреждениях есть кабинеты медицинской профилактики, куда можно обратиться за справкой после получения результатов теста. На бесплатной основе тесты делают только по направлению лечащего врача, которое выдается по показаниям.