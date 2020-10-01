АНТОН КОТЯКОВ

министр труда и социальной защиты РФ

«Сегодня социальный контракт — это единственный инструмент, который позволяет не только поддержать доходы семьи на период выплаты, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе. По сути, социальный контракт — это пошаговая «дорожная карта» по выводу из малообеспеченности конкретной семьи… В 2020 году в пилотном проекте по социальному контракту регионы-участники получили федеральное софинансирование порядка 7 миллиардов рублей. Наиболее активно эта работа ведется в Нижегородской области, в республиках Мордовия, Чувашия, Удмуртия, а также в Новгородской области. Мы действительно видим на сегодняшний день реальный результат этой работы».