Калининский психоневрологический интернат проверят на коронавирус

Ситуация в интернате в минувшие выходные развивалась стремительно. 10 октября в 13:30 к медперсоналу обратились две пациентки с жалобами на головную боль и повышенную температуру, их сразу поместили в изолятор. Обследовав других постояльцев интерната, сотрудники выявили еще двух женщин с субфебрильной температурой, которых также изолировали. Дежурный врач вызвал «скорую». При проведении компьютерной томографии грудной клетки у одной из пациенток обнаружились признаки левосторонней пневмонии. К вечеру того же дня общее число людей с температурой в интернате выросло до 12 человек. На следующий день в полку заболевших в учреждении прибыло еще четверо. Все перемещения между этажами были прекращены, пациентам назначили противовирусную и антибактериальную терапию…

Тревожную новость о Калининском интернате сообщил вчера на еженедельной планерке в Доме правительства республики министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. Он доложил, что в ближайшее время 48 человек из психоневрологического интерната протестируют на COVID-19, а всех температурящих вывезут в стационары. По словам руководителя Минтруда республики Алены Елизаровой, учреждение находилось на карантине, все меры предосторожности были приняты, их соблюдение еще в августе проверено специалистами Роспотребнадзора, претензий к интернату не было. Источником возможного заражения, предположила министр, стал кто-то из сотрудников, болевший бессимптомно. Безусловно, озвученная новость сильно обеспокоила Главу Чувашии, как и остальных участников совещания. Олег Николаев поручил соответствующим органам держать ситуацию на жестком контроле, постоянно быть на связи с руководством интерната, чтобы в учреждении строго соблюдались все меры безопасности.

МЕЖДУ ТЕМ

Всем заводом — на прививку

Как в республике идет прививочная кампания против сезонного гриппа, рассказал на еженедельной планерке в Доме правительства руководитель регионального Минздрава Владимир Степанов. На сегодня в Чувашии прививку от гриппа сделали около 238 тыс. человек, что составляет 19,5% всего населения республики. Особенно актуальна нынче, по словам министра, корпоративная вакцинация. Например, сразу 900 прививок заказало для своих заводчан Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева. Всего же по заявкам организаций в республику пришло 2 тыс. доз вакцин, дополнительно ожидается поступление еще 1700 доз. В целом же в этом году в рамках национального календаря профилактических прививок планируют привить от гриппа более 60% жителей Чувашии.

Подозрения не подтвердились

И еще одна напасть свалилась под конец той недели на республику. Как сообщил на совещании руководитель Госветслужбы Чувашии Константин Викторов, 8 октября поступило сообщение об обнаружении гриппа птиц в Буинском районе Татарстана. По версии ветеринаров соседней республики, источником инфекции стали утята, завезенные предпринимателем из Батыревского района Чувашии. Сотрудники нашей ветслужбы в срочном порядке исследовали домашнюю птицу не только в хозяйстве предпринимателя, но и во всей деревне Татарские Сугуты, результаты, к счастью, отрицательные. Однако пока угроза заноса гриппа птиц из соседних регионов сохраняется, нужно быть начеку.