В Батырево подросток с помощью украденной сим-карты присвоил 3000 рублей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Не с пустыми руками ушел из гостей 15-летний подросток из села Батырево.
В доме приятеля он увидел на столе кошелек его матери, и, улучив момент, похитил находившуюся в нем сим-карту.
На следующий день паренек установил «симку» в свой мобильный телефон и с помощью мобильного банка перевел себе на счет более 3 тысяч рублей.
Суд приговорил подростка к штрафу в 14 тысяч рублей. Учитывая возраст осужденного, скорее всего, выплачивать штраф придется его родителям, сообщает пресс-служба регионального СКР. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Лариса Сорокина

Опубликовано: 12 октября 2020 г.


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