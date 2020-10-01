В Батырево подросток с помощью украденной сим-карты присвоил 3000 рублей

Не с пустыми руками ушел из гостей 15-летний подросток из села Батырево.

В доме приятеля он увидел на столе кошелек его матери, и, улучив момент, похитил находившуюся в нем сим-карту.

На следующий день паренек установил «симку» в свой мобильный телефон и с помощью мобильного банка перевел себе на счет более 3 тысяч рублей.

Суд приговорил подростка к штрафу в 14 тысяч рублей. Учитывая возраст осужденного, скорее всего, выплачивать штраф придется его родителям, сообщает пресс-служба регионального СКР. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Лариса Сорокина