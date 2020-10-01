Бахтиёр ХОЛИКОВ: Безопаснее идти в армию…

Военный комиссар Чувашии об особенностях осеннего призыва

В беспрецедентных условиях проходит в этом году призыв в армию. Перед военкоматами стоит задача не только отправить служить в войска молодое пополнение, но и создать надежную защиту от коронавируса на сборных пунктах. Но если весной, когда бушевал вирус, новые правила только отрабатывались, то этой осенью, кажется, что все проходит привычно, спокойно и продуманно. Насколько полезными оказались принятые еще весной «антиковидные» меры безопасности в военкоматах и как будет проходить в республике осенний призыв, стартовавший 1 октября, рассказал корреспондентам «СЧ» военный комиссар республики Бахтиёр Холиков.

— Вы недавно вступили в должность, и, тем не менее, как военком республики, можете оценить прошедший весенний призыв, когда впервые применялись такие повышенные меры безопасности? Справился ли регион с поставленными задачами?

— Однозначно да, несмотря на то, что весенний призыв был сложным и напряженным из-за пандемии коронавирусной инфекции. Впервые отрабатывались новые, нестандартные методы подготовки и проведения призыва. Вначале работали удаленно, упростили ряд процедур с документами, многие беседы велись по телефону, благодаря чему удалось уменьшить число граждан, прибывающих на призывные комиссии, убрали скученность на медосмотрах. Были перенесены сроки отправки в войска, что дало нам время обеспечить призывной и сборный пункт необходимыми средствами защиты, специальными приборами.

Безусловно, большую поддержку военкомату Чувашии оказали органы власти республики, и особенно региональный Минздрав. Словом, общими силами удалось создать серьезный барьер, который помог защитить новобранцев от коронавируса и выполнить задачу штаба по призыву в срок.

КСТАТИ По данным Минобороны России, всего в ходе отправок во время весеннего призыва было проведено более 162 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Проведение тестирования призывников, представителей воинских частей, прибывавших за молодым пополнением, выявило более 150 положительных результатов на наличие инфекции.

— Опираясь на весенний опыт, будет проведен и осенний призыв?

— Совершенно верно. Только уже более спокойно и слаженно. Все меры предосторожности будут также приниматься: это и санобработка помещений военкоматов, самого сборного пункта и автотранспорта, выделенного под перевозку призывников, это и масочный режим, соблюдение дистанции, термометрия, это и тестирование на коронавирус.

— Кстати, родители призывников обеспокоены, бесплатным ли оно будет?

— Конечно, бесплатным. Первый тест на ковид ждет парней до отправки, второй — на сборном пункте.

А когда новобранец приедет в воинскую часть, его отправят на двухнедельный карантин. Еще раз повторюсь, наша основная задача — не пропустить ни одного больного человека как на территорию сборного пункта, так и в войсковую часть. У нас уже есть большой опыт, проблем не должно быть.

— Каков же план по призыву на эту осень? Сроки не будут сдвигаться?

— По заданию штаба Центрального военного округа мы должны призвать на военную службу свыше 1000 человек. В этом месяце отправим в войска не менее 40% от наряда, такой же план на ноябрь, и 20% отправим в декабре. Сроки переноситься не будут, первая отправка назначена на 15 октября, последняя — на 19 декабря, то есть к концу года задача по призыву должна быть выполнена.

— Республиканский сборный пункт по-прежнему остается в бывшей кадетской школе в Чебоксарах?

— Пока да. Беспокоиться не нужно — состояние здания и его возможности позволяют выполнять задачи в полном объеме. Ну а ситуацию с восстановлением сборного пункта в Канаше держим на контроле.

— По данным Минобороны, минувшей весной призывалось 135 тыс. человек, а этой осенью намерены отправить на службу 128 тыс. новобранцев. Уменьшение связано с коронавирусом?

— Никак нет. Сокращение числа призывающихся на срочную службу связано с увеличением набора военнослужащих по контракту. Не секрет, что год от года контрактников становится все больше. Более того, штабом поставлена задача активно развивать это направление. Все это обусловлено постепенным переходом к новой системе комплектования Вооруженных Сил.

— Призывник теперь заранее решает, служить ли ему год по призыву или два по контракту?

— Контракт на два или по желанию три года вправе заключить молодой человек, окончивший техникум или вуз, не проходивший до этого военную службу по призыву. Военнослужащий, уже проходящий службу по призыву, по истечении трех месяцев тоже может заключить контракт на 3, 5 или 10 лет.

— Ценят наших парней на военной службе?

— Еще как! Много писем, отзывов получаем от командиров из воинских частей: чувашских парней хвалят за добросовестность, ответственное отношение к делу. И это на самом деле очень приятно.

— Как обстоят дела у наших молодых военнослужащих? Все ли здоровы?

— По нашим данным, абсолютно все здоровы. Родители могут не беспокоиться, в армии сейчас созданы беспрецедентные меры безопасности для здоровья новобранцев. Недаром говорят, что самое безопасное место сейчас, где можно спрятаться от ковида, — это армия.

ЭКСПРЕСС-ОТВЕТ

Военкомат республики подготовил ответы на вопросы читателей «СЧ»

Внук окончил школу в этом году. Разве могут его сейчас забрать в армию, ведь еще в мае говорилось о том, что выпускников нынешнего года решено не призывать?

Тамара Семенова

В военкомате Чувашии разъяснили: весной речь шла о том, чтобы предоставить выпускникам этого года возможность спокойно сдать ЕГЭ и поступить в вузы, поэтому им и дано было право на отсрочку от призыва на военную службу. Однако в осенний призыв вчерашние школьники такого права не имеют, если они не поступили в образовательные организации среднего и высшего профессионального образования.

Пригодится ли в армии специальность, полученная в техникуме?

Сергей Иванов

Действительно, к моменту призыва молодому человеку полезно освоить одну из специальностей, которые пригодятся в армии: повар, водитель, программист, крановщик, тракторист и так далее.

Можно также заранее получить воинскую учетную специальность на базе регионального отделения ДОСААФ. Например, сейчас там более 70 призывников обучаются на водителя категории «С».

Собираем сына в армию. Нужно ли положить ему с собой маски, перчатки, дезинфицирующие средства?

Инна Крутова

Как заверил военком Чувашии Бахтиёр Холиков, все призывники перед отправкой в войска обеспечиваются установленными видами довольствия, в том числе и средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками и дезинфицирующими средствами). Обеспечат новобранцев средствами индивидуальной защиты и в пути следования к местам прохождения военной службы.

Фото ТАСС

В ближайшие три месяца военкоматы по всей стране в условиях строжайших мер безопасности отправят в армию и другие силовые структуры 128 тыс. молодых солдат.