В трех матчах чемпионата Чувашии по футболу забито 19 голов

«Спартак» перехватывает лидерство

Пятый тур розыгрыша чемпионата Чувашии по футболу был богат на голы. За три матча в сетке ворот побывало аж 19 мячей!

В Цивильске местный «БоМиК» противостоял столичному «Спартаку». Матч держал в напряжении до самого конца, но в итоге гостям удалось дожать соперника и победить в игре со счетом 0:2.

Великолепная по накалу встреча выдалась в Канаше. Местный «Локомотив» принимал вурнарский «Химик-Август», который был лидером до этого тура. Казалось, после 66 минуты при счете 2:4 в пользу гостей матч можно было заканчивать. Но благодаря героическим усилиям, «железнодорожникам» удалось отыграться. Итоговый счет — 4:4.

Закрывалась программа тура игрой в Комсомольском районе. Аутсайдер чемпионата клуб «Чурачики» из одноименного села пытался что-то противопоставить шумерлинской команде «Шумерля-ШЗСА». Но борьбы в матче не получилось, и гости выиграли со счетом 1:8. Четыре гола забил Матвей Цветков.

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«Спартак» имеет лучшую в чемпионате разницу забитых и пропущенных мячей — +14.