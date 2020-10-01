Проблему водоснабжения Алатыря начнут решать уже в этом году

Работы по расчистке русла Суры в Алатыре начнут в этом году. Они связаны с предотвращением заиливания ковшового водозабора на реке Сура. Об этом в четверг на заседании Высшего экономического совета рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев. Он сообщил, что по поручению Главы Чувашской Республики Олега Николаева выезжал в Алатырь вместе с и.о. министра природных ресурсом и экологии Александром Воробьевым и представителями проектных организаций.

«На выездной встрече были разработаны конкретные проектные решения. На сегодня они приняты, и будут реализованы в 2020-2021 годы. Были спорные вопросы, но решения на данный момент есть. Соответственно, нынче «Гидромеханизация» перебрасывает туда технику и начинает очистку русла. В этом году работу начинаем. Ее завершение будет в следующем году», – сказал руководитель Минстроя Чувашии.

Олег Николаев заметил, что средства на решение проблемы с бесперебойным водоснабжением города предусмотрены в республиканском бюджете в размере 27,5 млн рублей.

«Этот вопрос находится на моем личном контроле, я его постоянно веду. Два министра вовлечены в этот процесс», – подчеркнул руководитель региона.

Он также обратился к главе администрации города Алатыря Сергею Лукишину: «Работа скоро начнется, берите ее под контроль и тщательно проводите».