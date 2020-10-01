В Чебоксарах прошел региональный этап конкурса «Лучший таксист года»

Претендент на звание лучшего таксиста должен не только грамотно водить машину, но и знать историю Чувашии и уметь оказать первую помощь пострадавшим в ДТП.

Участвовали в конкурсе 30 водителей, предварительно прошедших строгий отбор. Так, обязательными требованиями были наличие разрешения на работу в такси, безаварийная езда в течение трех лет и отсутствие штрафов за 2020 год.

Конкурс состоял из трех туров. Первые два этапа прошли в здании «ОТШ ДОСААФ» России. Как и курсанты автошколы, таксисты сдавали экзамен на знание ПДД. А затем их ждал второй этап теоретической проверки. «На этом этапе, — говорит начальник отдела автомобильных видов транспорта Минтранса Чувашии Эльмира Королева, — конкурсанты должны были показать знание истории Чувашии и действующего законодательства, навыки оказания первой помощи, понимание основ технической составляющей автомобиля и компетентность в обеспечении безопасных условий перевозки пассажиров и багажа».

СПРАВКА «СЧ» * Всероссийский конкурс «Лучший водитель такси в России — 2020», организованный Министерством транспорта РФ и Общественным советом по развитию такси в регионах проводится с целью выявления лучших водителей такси в России, повышения престижа профессии и распространения положительного опыта высокого качества, оказываемых услуг в сфере такси. * Призовой фонд финала Всероссийского конкурса составляет 300 тысяч рублей.

В перерыве между турами одни водители такси уехали на обед, другие же принимали заказы. Конкурс — конкурсом, а работа превыше всего.

На третьем, практическом этапе, прошедшем на автодроме ДОСААФ, таксистам предстояло продемонстрировать навыки управления автомобилем, выполнив такие элементы фигурного вождения, как «Повороты на 90 градусов», «Змейка задним ходом», «Разворот в ограниченном пространстве», «Параллельная парковка» и другие. Все элементы выполнялись на скорость и точность.

«В соответствии с регламентом конкурса за грубые ошибки снижались баллы, а за несоблюдение техники безопасного вождения (например, за не пристегнутый ремень безопасности) результат практического заезда мог и вовсе обнулиться, — рассказала приехавшая в Чебоксары руководитель всероссийского конкурса «Лучшее такси в России» Татьяна Зарецкая. По ее словам, также очень важно было аккуратно пройти завершающий этап конкурса: пока водитель устанавливал в салоне детское кресло, на крышу его машины ставили предварительно взвешенный на весах стакан с водой. Задачей конкурсанта было проехать «Змейку» и не расплескать воду, ведь на финише стакан снова взвешивали, и каждый пролитый миллилитр воды мог стать решающим.

По результатам трех туров первое место, призовые 10 тысяч рублей и право представить Чувашию в финале всероссийского конкурса (пройдет он, кстати, в Сочи, на трассе Гран-при Формулы 1) досталась прошлогоднему победителю Артуру Михайлову. Год назад на российском конкурсе он выступил весьма достойно — занял второе место. Хотя поволноваться пришлось, конечно. «Если в знаниях ПДД был уверен, то практический старт на автодроме был одним из волнительных моментов, — говорит Артур. — Не переживал так даже когда пришлось принять заказ от иностранного гражданина, не говорящего на русском, по маршруту Чебоксары — Казань».

Ответственным для Артура оказался и творческий этап российского конкурса, где ему нужно было представить свой край. «Рассказал стихотворение про Чебоксары под смонтированный специально для конкурса видеоряд, — вспоминает он и добавляет: к нынешнему творческому этапу конкурса в Сочи подойду нестандартно. Уже есть первые задумки: хочу показать Чебоксары такими, какими их еще никто не видел».

Серебряным призером регионального конкурса стал друг и конкурент Артура Петр Иванов — в прошлом году, кстати, он тоже занял второе место. Ну а «бронза» досталась автоледи Марии Петровой. На конкурсе она была не единственной представительницей прекрасного пола — кроме нее в состязаниях участвовали еще четыре девушки-таксистки.

С утверждением, что работа в такси — не для слабого пола, Мария категорически не согласна. В ней девушка видит свои плюсы. «Бесконечно люблю свою профессию за свободный график и возможность работать в том ритме, который ты задаешь себе сам, — говорит она. И признается: перед заездами на автодроме волновалась как курсант перед экзаменом — ведь практический этап мы проходили на выбранном специально для экзамена такси, без подготовки и знаний габаритов автомобиля».

Дарья Кузьмина

Фото автора и с сайта russia-driver.taxi

Посмотреть соревнования и поддержать своих пришли не только зрители, но и коллеги-таксисты.