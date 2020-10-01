Спортсмены Чувашии показали мастерство на Кубке России по спортивному туризму

Состязания среди сильнейших спортсменов страны прошли на непростой дистанции в подмосковном поселке имени Цюрупы. В течение трех дней представители 23 регионов России выявляли лучших.

Состязания проходили в трех видах программы 5 класса сложности: личном зачете, связках и группах.

Отрадно отметить, что по результатам прохождения всех испытаний сборная Чувашии отличилась наградами во всех дисциплинах. В первый соревновательный день медальный зачет команды открыл Сергей Кузнецов, выигравший «золото» в личном первенстве. Среди представительниц прекрасного пола серебряным призером стала наша Анна Карпова.

В воскресных стартах среди связок тандем Анны Карповой и Анастасии Александровой показал лучший результат. А Сергей Кузнецов в паре с Андреем Львовым взяли медали серебряного отлива.

В последний соревновательный день участники выявляли сильнейших на длинной пешеходной дистанции среди групп. Лидерами состязаний пятый год подряд стала мужская команда Чувашии, в составе которой золотые медали завоевали Андрей Львов, Сергей Кузнецов, Андрей Белов и Семен Машанов.

Фото cap.ru

По итогам всех соревнований Кубка России команда Чувашии заняла третье место в общекомандном зачете, уступив сборным Марий Эл и Санкт-Петербурга.