Корреспондент «СЧ» присоединился к поисковикам «Лиза Алерт»

«Лиса» идет по следу

Вечером около 8 часов на смартфон пришло уведомление из группы «ВКонтакте»: «Внимание, отряд, в тонус! Готовится выезд, в районе поселка Ибреси пропал мальчик восьми лет, просьба отписаться всем, кто готов принять участие в поисках». Недолго думая, отправил в чат короткое сообщение со словом «готов».

Я давно хотел присоединиться к отряду «Лиза Алерт», чтобы вместе с ним искать пропавших людей, оказывать посильную помощь. Но каждый раз находились причины отложить выезд «на потом». То слишком поздно, то встреча с друзьями, то подготовка к учебе, то еще что-нибудь. А тем временем кто-то страдает от холода и голода в одиночестве, так и не дождавшись помощи…

И вот я уже стою возле штаба в легкой куртке поверх футболки, с рюкзаком наперевес и жду, когда приедет машина. Это мой первый выезд, эмоции охватывают самые разные. В спешке взял с собой отцовские резиновые сапоги и толстовку с длинными рукавами — нас предупредили, что нужно быть готовыми к поиску в лесах.

Машина подъезжает, сажусь, едем. В отряде у всех позывные. Водитель и активный поисковик Кулагин, наверное, является редким исключением из этого правила. Его позывной — его фамилия. В машине помимо меня и водителя две активистки поискового движения Дымка и Ная. В разговорах пролетают два часа ночной дороги до поселка Ибреси. Члены отряда, как оказалось, несмотря на сложную работу, весьма приветливые и жизнерадостные люди с хорошим чувством юмора.

Подъезжаем к месту назначения. На окраине поселка выстроились больше десятка автомобилей и около 40 человек отряда. Поисковики живут в разных уголках республики, и многие из них добирались до места на личных машинах.

Надеваю сапоги, серую толстовку под куртку — ночью становится заметно холоднее, присоединяюсь к основной группе. И замечаю, что моя одежда сильно отличается от экипировки опытных лесных сталкеров. Почти все они в камуфляжных лесных комбинезонах, в удобных берцах, с фонариками и в специальных светящихся касках. В своих модных узких джинсах и широких резиновых сапогах я, наверное, сильно выделялся на их фоне.

КСТАТИ Сейчас «Лиза Алерт» активно ищет добровольцев. 8 октября, в 18.00 в чебоксарском Центре молодежных инициатив состоится встреча, на которую приглашают тех, кто слышал об отряде, поисках, но не знает, как и чем можно помочь. Тех, кто ничего не слышал об отряде, но интересуется волонтерской деятельностью. Тех, кто уже выезжал на поиски, но еще мало знаком с отрядом. Прийти может любой желающий.

…Начались регистрация участников и распределение по группам. Каждая группа получает свое индивидуальное задание, например, прочесать определенный «квадрат» местности. Меня и еще троих добровольцев определяют в группу к некоему Бате. Он объяснил, что наша цель сегодня — исследовать заброшенные дачные поселки и прилегающие к ним леса и озера. Каждый из членов отряда получает фонарик, старший группы — рацию, по которой можно связываться со штабом и с членами других групп.

Выдвигаемся впятером. Глаза постепенно привыкают к фонарику, да и бледное сияние луны уже помогает разглядеть что-то вокруг. Осмотрев пару темных оврагов, Батя внезапно останавливается и произносит в рацию: «Заря Лисе-4. Веду поиск на отклик». А затем начинает громко выкрикивать имя ребенка. «Заря» — это кодовое название штаба, так проще переговариваться по рации. «Лисой» же в среде волонтеров «Лиза Алерт» называют автономную группу из нескольких человек. Наша получила название «Лиса-4». После окликов всей группой перестаем дышать — не послышится ли откуда-нибудь тихий голосок мальчика? Тишина… Двигаемся дальше. Обходим по периметру два небольших озера рядом с поселком, обшариваем прибрежные кусты. Никакого результата.

Переходим через реку. Дальше — дачные участки. Батя принимает решение разделиться, меня он взял с собой. Идем по неосвещенной улице дачного поселка, изредка заглядывая в заброшенные дома с открытыми дверями, обшариваем кусты, возможные места, куда мог зайти потерявшийся мальчик.

Проблуждав по дачным участкам часа полтора, делаем небольшой привал во дворе заброшенного дома. Но Батя не отдыхает — по рации он докладывает о результатах рейда. Я в это время, расположившись в стоявшем тут же старом кресле, ем яблоки, сорванные со старой яблони еще по пути. Прошло уже около пяти часов с последнего перекуса дома, и эти кислые плоды показались очень вкусными. Стоило немного откинуться на спинку, как тело охватила сонная оторопь… Немедленно поднимаюсь, и наваждение рассеивается.

На противоположной стороне поселка, на песчаной дороге, нам наконец удалось найти что-то похожее на следы от детских шлепанцев. Мама ребенка рассказывала, что он ушел из дома именно в них. Наш Батя наклоняется и начинает внимательно изучать следы, немного проходит вперед, но, к сожалению, ночной ветер засыпал большую часть следов, а где-то их переехала машина. Приняли решение идти дальше.

Пробравшись сквозь кусты, мы оказались на новой улице. Это уже не заброшенные дачные участки, а освещаемый фонарями жилой квартал. Слышится отчаянный лай собак. В этот момент я поймал себя на мысли, как здорово было бы сейчас оказаться дома — от многочасовой ходьбы сапоги начали натирать ноги…

И вот, наконец, мы возвращаемся к штабу, где я, не раздумывая, плюхаюсь на тесное спасительное сиденье «Лады Granta». Усталость пронизывает все тело, ноги гудят, хочется спать. Но мысль, что мальчика мы так и не нашли, не дает покоя: неужели все это было напрасно? С этими переживаниями я и уснул. Поисковики меня пожалели — разбудили только через полтора часа, когда вернулись все группы. Можно сворачивать штаб и ехать домой. Было четыре часа утра…

А ближе к обеду на мой телефон пришло короткое сообщение: «Н/ж». Это означало, что пропавший мальчик найден и он жив! Если б вы знали, какое потрясающее, окрыляющее чувство появляется в душе, когда человека, на поиски которого вы отдали столько усилий, все-таки удается найти живым!..

Не скрою, по ходу поиска были моменты, когда я сильно жалел о своем импульсивном решении помочь ребятам из «ЛА». Трудно было представить, что многие это делают регулярно, чуть ли не каждые выходные. Тем не менее почти все в отряде «Лиза Алерт» так и поступают. Свои проблемы и трудности уходят на второй план, и появляется одна объединяющая цель — найти человека. Причем делается это не за деньги — члены отряда не получают ничего. Они только отдают: свое время, знания, здоровье, нервы, деньги, опыт. Им просто не все равно. И я начал их немного понимать.

Фото вконтакте группы «Лиза Алерт Чувашская Республика»

После сообщения о пропаже человека счет идет на часы и минуты. Поэтому волонтеры «Лиза Алерт» часто выезжают на поиски поздним вечером или ночью, ведь чем раньше удается найти человека, тем больше шансов застать его живым.